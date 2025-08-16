ËÍÀÄ¡¦¿·¥»¥ó¥¿¡¼¿ù±º±ÑÎø¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿°ì¸À¤È¤Ï
¡¡Ç°´ê¤À¤Ã¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®3Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡ÊÎ¬¾Î¡§ËÍÀÄ¡Ë¡£8·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î6th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»ëÀþ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢17ºÐ¤Î¿ù±º±ÑÎø¤ò¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂçÈ´Å§¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é5ºîÏ¢Â³¤Ç¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤¿È¬ÌÚ¿Î°¦¤Î¸òÂå¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³¸ý·ë°É¤¬º£Ç¯10·îËö¤Ç¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²áÅÏ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëËÍÀÄ¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤¿¤Ê´é¤È¤Ê¤ë¿ù±º¡¢½éÁªÈ´Æþ¤ê¤Î´äËÜÍý¸ê¡¢ÁªÈ´¾ïÏ¢ÁÈ¤ÎÈ¬ÌÚ¤ÈÀ¾¿¹°ÉÌï¤Î4¿Í¤Ë2¼þÇ¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤«¤é¿·¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¡¢ÌÑÁÛ¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¡·ëÀ®2¼þÇ¯¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿23¿Í¤Îå«¤ÈÃÄ·ëÎÏ
¡½¡½¤Þ¤º¤ÏËÍÀÄ¤Ç½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡¢¤½¤·¤Æ6·î15Æü¤ËºÇ½ª¸ø±é¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿·ëÀ®2¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò·Ð¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾¿¹°ÉÌï¡Ê°Ê²¼¡¢À¾¿¹¡Ë¡§Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³Æ²ñ¾ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥é¥¤¥Ö¼«ÂÎ¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÉ½¸½¤ä¸«¤»Êý¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
È¬ÌÚ¿Î°¦¡Ê°Ê²¼¡¢È¬ÌÚ¡Ë¡§º£¤ÎËÍÀÄ¤Ë¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿·¶Ê¤ÎÈäÏª¤Ê¤É¤¬°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤Î¸ÄÀ¤òÎ©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ù±º±ÑÎø¡Ê°Ê²¼¡¢¿ù±º¡Ë¡§·ëÀ®2¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢5th¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÀÄ¶õÁÈ¡ÊÁªÈ´¡Ë¤À¤±¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ½ª¸ø±é¤Ç¤ÏÁ´°÷¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£6·î15Æü¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Á¤ç¤¦¤É·ëÀ®3Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÆü¤Ç¡¢23¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´äËÜÍý¸ê¡Ê°Ê²¼¡¢´äËÜ¡Ë¡§¤½¤ÎÁ´°÷¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î1¶ÊÌÜ¤¬¡ÖÀÄ¶õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ½é¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç23¿Í¤¬¼êÊ¸»ú¤Ç¡ÖBOKUAO¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ23¿Í¤Îå«¤ÈÃÄ·ëÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Ä¥¢¡¼¤Î»×¤¤½Ð¡ÖÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡½¡½¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê»×¤¤½Ð¤Ï¡©
´äËÜ¡§»ä¤Ï½éÆü¤ÎÅìµþ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¹Åç¸ø±é¤Î¤È¤¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²Î³ä¤ê¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£ÌÂÏÇ¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¹¢¤Î¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾¿¹¡§¹Åç¤Ç¤Ï¼¡¤ÎÆü¤ËYouTube»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤È±ÑÎø¤Á¤ã¤ó¤Èµ©Ì¤¤Á¤ã¤ó¡ÊÄ¹Ã«Àî¡Ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤Ö½¼¼Â¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡£
¿ù±º¡§ÉáÄÌ¤Ë´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¿¤Í¡£¸¶Çú¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ»ñÎÁ´Û¤â¸«¤Æ¡£
È¬ÌÚ¡§»ä¤â¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
À¾¿¹¡§»ä¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢22ºÐ¤Îº£¤ÏÁ´Á³´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£5ÇÜ¤°¤é¤¤»þ´Ö¤«¤±¤Æ½ä¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¿ù±º¤µ¤ó¤Ï²¿¤«´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡©
¿ù±º¡§»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¿´¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£3¿Í¤È¤â²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤ÌÛ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
À¾¿¹¡§¤½¤Î¤¢¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¥À¥á¥À¥á¥À¥á¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Á°¤ò¸þ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤òÄ¶¤¨¤ÆÀÄ¶õÁÈ¤Ø
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢6th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»ëÀþ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¤ÎÁªÈ´È¯É½¤Ï¤¿¤¤¤ÖÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ÀÁÈ¡ÊÈóÁªÈ´¡Ë¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¿¿ù±º¤µ¤ó¤È´äËÜ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡£
