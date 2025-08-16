大谷翔平、美人レポーターと寄り添うツーショット公開「大谷さん嬉しそう」エンゼルス時代からの付き合い
地元放送局でレポーターを務めるエリカ・ウエストンさんは8月14日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手とのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】エリカさんと大谷選手のツーショット
コメントでは「エリカさん可愛い」「エリカさん本当に素敵！」「最高！」「大谷さん！」「一緒に写真を撮れて、大谷さん嬉しそうですね」「あなたの試合後インタビュー好きだよ」「エンゼルスのために素晴らしい仕事をしてるね」「本当に最高！可愛いね」など、さまざまな声が上がりました。
(文:鎌田 弘)
「本当に最高！可愛いね」エリカさんは英語で「MLBショーガールの生活……フリーウェイシリーズ・スウィープ編」とつづり、5枚の写真を載せています。球場内で撮影した大谷選手とのツーショットなどです。互いに腰に手を回し、仲の良さが伝わってきます。
エンゼルス時代のショットもエリカさんは、大谷選手がロサンゼルス・エンゼルス時代にも一緒に撮影した写真を多く投稿しています。興味のある人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
