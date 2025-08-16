d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö°ÛÀ¤³¦¥Î¥Ù¥ë¡õ¥³¥ß¥Ã¥¯Á´´¬¥»¥Ã¥È¡×¤¬ºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¡¡31Æü¤Þ¤Ç
¡¡¥É¥³¥â¡¦¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Öd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¡¢°ÛÀ¤³¦¥Î¥Ù¥ë¡õ¥³¥ß¥Ã¥¯Á´´¬¥»¥Ã¥È¤¬ºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥»ー¥ë¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡50¡ó¥ª¥Õ¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡×33ºý¥»¥Ã¥È¤¬3Ëü6971±ß¢ª1Ëü8480±ß¡¢¡Ö°ÛÀ¤³¦Ëâ²¦¤È¾¤´¾¯½÷¤ÎÅÛÎìËâ½Ñ¡×14ºý¥»¥Ã¥È¤¬8525±ß¢ª4256±ß¡¢¡ÖÉ´Ï£¤ÎÇÆ²¦¤ÈÀ»Ìó¤ÎÀï²µ½÷¡×24ºý¥»¥Ã¥È¤¬1Ëü4977±ß¢ª7466±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡30¡ó¥ª¥Õ¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿ÀÃ£¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿ÃË¡×1～14´¬¥»¥Ã¥È¤¬9670±ß¢ª6766±ß¡¢¡ÖÎá¾î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ò¤´½êË¾¡£¡×6ºý¥»¥Ã¥È¤¬8030±ß¢ª5621±ß¡¢¡Ö°ÛÀ¤³¦Ìô¶É¡×¤¬1～11´¬¥»¥Ã¥È¤Ç7689±ß¢ª5279±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£