夫と「実姉」の不倫…家族を失い、新たな幸せを掴んだ物語【ママリ】

泥沼不倫という言葉は、フィクションの世界の話と思いたいもの。しかし、現実に起きてしまったら…。出産を控える小梅と夫・靖(やすし)の物語。陣痛を訴える妻よりゲームを優先する夫。そして産後、小梅さんと娘を大切にするどころか、小梅さんの姉との不倫が明らかになります。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんの作品『家族なんていらない』をどうぞご覧ください。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

車すら出そうとしない夫に落胆…

主人公の小梅さんは、妊娠中です。陣痛が始まり間もなく出産という段階になりました。病院へ行きたいということを夫である靖に伝えますが、靖は激怒します。



ゲームがいいところだと主張する靖。車を出すつもりも立ち会いをするつもりもない様子。さっさと病院行けと突き放されて、小梅さんは複雑な思いを抱きながら一人病院へ向かうのでした…。こんな無責任な夫では今後が心配です。

夫と姉が不倫？もう家族でもなんでもない！

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

一人で不安な思いを抱きながら出産をして、産後の夫を頼れる状況になかった小梅さん。懸命に育児に励んでいる陰で、身内の2人が不倫をしていたのです。とても許せることではありません。



小梅さんは、夫との離婚を決意。小梅さんのほうが邪魔だと開き直る姉に対しても、絶縁宣言をします。小梅さんは、娘の麦ちゃんの幸せだけを考えて強い決意を固めます。



信頼関係や情で結ばれているはずの身内を裏切っていたなんて、どんな気持ちなのでしょうか。家族という存在は自分にとって何よりも大事なもの。しかし、時に家族すらも距離を取るべき事態もあるのでしょう…。とてもつらいことですね。

家族がバラバラになっても、支えてくれる親友がいる

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

夫や家族と縁を切った小梅さん。孤独の育児が心配ですが、小梅さんには理解して支えてくれる友人がたくさんいます。小梅さんの幸せを誰よりも応援してくれる心強い存在に助けられて、麦ちゃんと幸せな日々を過ごせるはずです。



家族は自分にとってかけがいのない存在です。だけど、本当に自分を理解してくれている人は他にもいるのかもしれません。家族と言えど他人。情や、今までの絆を平気で裏切ることができる人もいるのです。しかし、人の本性を見極めることはとても難しいことですよね…。



本当に自分を思ってくれる人は誰なのかをよく見定めて、大切にするべき人と向き合っていけたらいいですね。泥沼不倫の漫画から人間の欲深さと、本当の信頼関係について学ぶことができます。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）