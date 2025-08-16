ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が15日（日本時間16日）、本拠でのパドレス戦の試合前にメディア取材に対応。首位攻防戦に言及した。

ドジャースは13日（同14日）のエンゼルス戦に敗れ、ナ・リーグ西地区でパドレスに代わって首位陥落。この日からの3連戦は1ゲーム差で追いかける立場となる。

指揮官は「前回この球場でパドレスと対戦した時には、相手監督のマイクとの間でちょっとしたやり取りがあった。それ以降は一度も言葉を交わしていない」と6月末の対戦では死球をきっかけに両指揮官がもみ合いの乱闘に発展。退場処分となったことに触れた。

その上で「今夜はいつも通り、試合前に軽く“やあ”と挨拶するだけでしょう。それ以上のことはない。その件についてはもう完全に割り切っていて、頭の中に残っているわけでもない。私の関心は、自分たちのチームに集中し、今夜の試合に勝つことだけ」と目の前の試合に集中したいと語った。

首位争いを繰り広げるパドレスとは来週も敵地で3連戦が控えているだけに「これからの6試合は、同じ地区のライバルとの直接対決になる。ですから、当然ながら普段以上の緊張感と切迫感を持って臨むことになる」とロバーツ監督。「それでも、これはワールドシリーズ第7戦ではありませんから、あくまで全体像を見失わず、冷静さを保つことも大事」と熱くなりすぎないようにしたいと語った。