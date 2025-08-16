人間だれしも「損はしたくない」と考えます。しかし、その思いに基づいた行動が、さらに大きな損失を呼び込むとしたら…？ 経済評論家の塚崎公義氏が経済合理性に基づいた行動を解説します。

「本を買った代金がもったいないから、最後まで読んだ」

タイトルが面白そうだから買ってみた、友人が面白いといっていたから買ってみた…という本でも、読みはじめてみるとつまらない…ということ、よくありますよね。そんなときはどうしますか？

「本を買った代金がもったいないから、最後まで読んだ」という人も多いでしょうが、その結果どうなりましたか？ 本を買った代金と読んだ時間の両方を損した人も多いのではないでしょうか。

本を買った代金は、本を読んでも読まなくても戻って来ません。そういう費用を「サンクコスト」と呼びます。サンキューのサンクではなく「沈んでしまった」という意味の英単語です。

サンクコストは、忘れてしまうのがいちばんです。どうせ戻って来ない費用のことなど忘れて、「自分がいまから幸せになるためにはなにをすべきか、本を読み続けるべきか散歩に行くべきか」と考えるのです。

図書館で借りた本がつまらなかったら、読み続ける人はいないでしょう。別の本を借りるか散歩に行くか、別のことを考えるはずです。買った本の場合となにが違うのか、考えてみましょう。

食べ放題の店「元を取らなくては！」

読み続けることはないが、捨てるのももったいないので本棚に置いておく、という人もいますが、これもおすすめできません。よほど広い家に住んでいるなら別ですが、「多分一生読まない本」は捨てて、広々と生活したほうがいいと思いますよ。

それから、本が本棚にあると、「やっぱり読んでみようかな」などと考えてしまうリスクもありますから（笑）。

入場料を払って食べ放題の店に入ったら、入場料のことは忘れて、幸せになることだけを考えましょう。「元を取らなくては」と考えて、満腹なのに無理して食べ続ける人もいますが、おすすめできません。店の味付けが口に合わなければ、無理して食べずに帰宅して、お茶漬けを食べたほうがいいかもしれませんよ。

つまらない本を買ってしまった自分、おいしくない食べ放題の店に入ってしまった自分を愚かだったと思いたくないばかりに、「最後まで読めば面白くなるかも」と一縷の望みに賭けてみたり、元を取るまで満腹でも食べ続けたりするのは、おすすめできません。

「他人に愚かだったと思われたくない」というのであれば理解できますが、自分で自分に見栄を張るために無駄な時間を過ごしたり、苦しい思いをしたりするのは、賢いこととはいえませんから。

組織における「サンクコスト」の大問題

上記は個人の話ですが、組織におけるサンクコストは問題です。たとえば、工場建設が7割終わった時点でライバル社が画期的な新製品を発表したとします。

工場が完成したところで稼働しないとわかっていても「7割も払ってしまった建設費を無駄にしてはもったいないから、完成させよう」という会社もあるでしょう。完成したあとも「せっかく完成したのだから、取り壊さずに残しておこう」という会社もあるでしょう。

結果として、建設費の10割と維持管理コストを損することになるのでしょうね。

もっとも「やめましょう」といい出せない場合もあるでしょう。プロジェクトの推進者が社内の実力者であった場合、サラリーマンの処世術として「組織としてのいい結果」より「自分の出世」が大事かもしれませんから。

いま売れば損が確定「そんなのイヤ、だから…」

「500円で買った株が800円に値上がりしたのですが、どうしましょう？」

「1,000円で買った株が800円に値下がりしたのですが、どうしましょう？」

筆者はこのような相談を受けることがあります。その場合、どちらに対しても「その株は値上がりすると思いますか」「いまから株式投資を始めるとして、その株を買いますか」と聞き返します。

「買った値段のことはサンクコストなのだから忘れて、あなたがいまから金持ちになるためになにをすべきか考えましょう」ということですね。

買った株が値下がりすると「いま売ったら損が確定してしまう。それは嫌だから、持ち続けよう」と考える投資初心者が多いようですが、おすすめできません。人間の脳は儲かった喜びより損した悲しみを強く感じるらしいので、仕方のない面はあるのでしょうが、少なくとも「こんな株を買った自分は愚かだった」と思いたくないから株価が戻るのを待ち続ける、というのはやめておきましょう。

筆者は、サンクコストにとらわれずに投資判断をしたいので、毎朝持っている株をすべて売ります。そのうえで、新しく株を買うのです。当然、売った株と同じ株を買う場合も多いのですが、とりあえず一度売るということが正しい投資判断のために重要なのです。

もちろん、実際に売ると売買手数料がかかるので、頭のなかで全部売ったつもりになるだけですが、それだけでも損切りへの抵抗感は大きく減りますので、損切りが苦手な方は、試してみてはいかがでしょうか。

今回は、以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。ご了承いただければ幸いです。

塚崎 公義

経済評論家