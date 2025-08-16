40Âå½äººÉôÄ¹¤¬µ¶Â¤¸øÊ¸½ñºîÀ®µ¿¤¤¡¡º´²ì¸©·Ù¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¡ÖÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡º´²ì¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢¸øÊ¸½ñÔÌ´þ¡Ê¤¤¡Ë¤Èµõµ¶Í°õ¸øÊ¸½ñºîÀ®¡¦Æ±¹Ô»ÈÍÆµ¿¤Ç½ð¶ÐÌ³¤Î40ÂåÃËÀ½äººÉôÄ¹¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£7·î29ÆüÉÕ¡£
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤Ï2023Ç¯¡¢¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿²á¼º±¿Å¾Ã×»à»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¡¢Àµµ¬¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤º¤Ë½¤Àµ¤·¡¢µ¶Â¤¤Î¸øÊ¸½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£´Æ»¡²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êó¹ð½ñºîÀ®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µõµ¶Í°õ¸øÊ¸½ñºîÀ®¡¦Æ±¹Ô»ÈÍÆµ¿¤Ç¡¢ËÜÉô¶ÐÌ³¤Î30ÂåÃËÀ½äººÉôÄ¹¤â½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯4·î¡¢ÊÌ¤Î¿¦°÷¤¬Åö½é¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÈÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¡¢È¯³Ð¡£¸©·Ù¤Ï40Âå½äººÉôÄ¹¤ò7·î29ÆüÉÕ¤ÇËÜÉôÄ¹·±²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²ð¸î,
»×¤¤¤ä¤ê,
Åìµþ,
À¸²Ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Û¥Æ¥ë,
ºë¶Ì,
¾åÅÄ,
Ê©ÃÅ