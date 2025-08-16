『鬼滅の刃』見たことない！冨岡義勇の笑顔に衝撃「珍しくて良い」「破壊力強すぎる」
大人気アニメ『鬼滅の刃』とセブン‐イレブンのコラボレーション企画が、14日よりスタートした。対象商品を2個購入すると、セブン‐イレブンオリジナル景品がもらえるキャンペーンになっており、景品の絵柄などがネット上で話題となっている。
【画像】可愛い！笑顔の冨岡義勇 公開された『鬼滅の刃』新イラスト
全5種、各4枚、先着20枚のオリジナルクリアポスターとA4クリアファイルが用意されており、絵柄は炭治郎、善逸、冨岡、カナヲ、しのぶの5種類。
お茶屋さんで食事を楽しむ炭治郎たちの1シーンを切り取った、描き下ろしイラストを使用しており、セブンネット限定グッズも発売。トレーディング缶バッジ、背景付アクリルスタンドジオラマ、アクリルブロックが発売される。
ネット上では「クリアファイルの炭治郎、カナヲちゃん、しのぶさんを貰ってきた。この時点で、いちばん減ってたのは義勇さん」「待って、義勇さん笑ってる！？」「義勇さんの口角上がってる…？」「ちょっと笑顔なの珍しくて良い」「笑顔ー！！和服の腕まくりー！！色気ーー！！！！破壊力強すぎるよ義勇さん！」などと冨岡の笑顔が話題になっている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた大人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。全452館（通常393館＋IMAX59館）で上映中。
【画像】可愛い！笑顔の冨岡義勇 公開された『鬼滅の刃』新イラスト
全5種、各4枚、先着20枚のオリジナルクリアポスターとA4クリアファイルが用意されており、絵柄は炭治郎、善逸、冨岡、カナヲ、しのぶの5種類。
ネット上では「クリアファイルの炭治郎、カナヲちゃん、しのぶさんを貰ってきた。この時点で、いちばん減ってたのは義勇さん」「待って、義勇さん笑ってる！？」「義勇さんの口角上がってる…？」「ちょっと笑顔なの珍しくて良い」「笑顔ー！！和服の腕まくりー！！色気ーー！！！！破壊力強すぎるよ義勇さん！」などと冨岡の笑顔が話題になっている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた大人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。全452館（通常393館＋IMAX59館）で上映中。