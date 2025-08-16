ボーイズグループSEVENTEEN（セブンティーン）のJOSHUA（ジョシュア）が、米国シンガー・ソングライターのディラン・マシューとコラボレーションした。15日にグローバル音源サイトを通じて「Love Is Gone（Acoustic）（with JOSHUA of SEVENTEEN＆Dylan Matthew）」を公開した。

韓国メディアのニュースエンは16日「この歌は愛を失った人の心を表現したバラード。JOSHUA特有の美声と訴える力の濃い感性が、ディラン・マシューの落ち着いたボーカルと調和し、余韻を残す」と説明した。

すでに先月25日にはソローバージョンの「Love Is Gone（with JOSHUA of SEVENTEEN）」を発表し、世界中から好評の声が続出していた。同メディアはネット上の反応をリポートし「柔らかい音色が曲に新しい息吹を吹き込んだ」、「慰めを与えると同時に悲しみを表現する声」など、絶賛されたという。

JOSHUAは所属事務所を通じて「私とディラン・マシューの声が期待以上によく似合って、自らも驚いた。ソロバージョンとは異なるエネルギーを感じられる歌。今後、彼とまた別の音楽やプロジェクトでコラボしたい。慰労が必要なすべての方々に、この曲が良いプレゼントになることを願います」とコメントした。