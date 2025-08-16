Image: Tryangle2025

トンネル入り口でサングラスを跳ね上げ、出口でまたかけ直す…。そんな小さな徒労から解放されるときがきました。

瞬間調光スポーツサングラス「AF-801PMMC」なら、フロントバーに貼り付いた小型センサーを活かして、レンズ濃度が自動で調整される仕組みです。

充電なしに光をコントロール。インテリジェントな次世代アイウェアの特長をまとめてご紹介していきます。

瞬間調光・高性能偏光・UVカットを1本に凝縮

ソーラー駆動による充電不要の瞬間調光

Image: Tryangle2025

フレームのソーラーパネルが光をとらえ、充電の手間なく、明るさの変化に瞬時にレンズ濃度が追随します。

レンズの間に液晶フィルムを挟んだ構造を採用。フレーム中央部にある光センサーに光が当たることで調光機能が作動し、周囲の明るさに応じてレンズの濃度を自動で最適化する仕組みです。

偏光度99％のクリアな視界

Image: Tryangle2025

高性能な偏光フィルターが、アスファルトや水面の厄介なギラつきを効果的にカット。不要な反射を抑え、対象が見やすくなるよう配慮されています。

徹底した目の保護

Image: Tryangle2025

紫外線は99.9％以上、ブルーライトも約76％カット（※）。紫外線やブルーライトから目を保護することで、長時間のドライブやアウトドアアクティビティも快適にサポートしてくれます。

※いずれもメーカー公称値になります。

2種類のミラーレンズで視界をチューニング

レッドミラー

Image: Tryangle2025

視界に青みがかり、自然に近い色調を保ちます。風景の色をありのままに楽しみたいドライブやトレッキングに最適です。

ブルーミラー

Image: Tryangle2025

ブラウン基調の落ち着いた視界で、特に緑のコントラストを高める特長があります。ゴルフで芝の状態を正確に把握したいシーンなどで活躍します。

かけ心地と信頼性

日本人仕様のフィット感

Image: Tryangle2025

4000名以上の日本人頭部データに基づいて設計されたフレームは、わずか28g。「かけたまま忘れる」を追求した一本です。

光触媒コーティングで清潔な状態を保ちやすい

Image: Tryangle2025

軽量設計に加え、フレームには光触媒コーティングが施され、清潔な状態を保ちやすくなっています。また、防水性については「IPX4」に準拠した試験を行っており、日常的な汗や急な小雨にも配慮した設計です。ただし、濡れたままの放置は故障の原因となるので、避けるのが望ましいでしょう。

万が一の際に備え、1年間の製品保証が付いているのも、長く付き合ううえで申し分ないポイントです。

暗いトンネルも真夏の太陽まで、明るさの変化に対応しやすい設計の「AF-801PMMC」。

ハンドルを握るドライバーから、スコアを追求するゴルファーまで、光の変化に煩わされるすべての人におすすめしたいオールインワンのアイウェア。なんとお得に手に入る期間はあとわずかとなっています。気になる方はお早めに詳細をチェックしてみてください！

Image: Tryangle2025

