¥°¥¢¥àÌ©ÎÓ¤Ë16Ç¯¡Ö¸µ»ÄÎ±ÆüËÜÊ¼¡×2¿Í¤¬µ¢´Ô¸å¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¡×¤Ë¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¤È¤Ï¡Ú½µ´©¿·Ä¬¤¬ÅÁ¤¨¤¿ÀïÁè¡Û #ÀïÁè¤Îµ²±
µ¢´Ô¤«¤é26Ç¯¸å¡¢65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿2¿Í¤ÎÆùÀ¼
¡¡Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤ÇÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÀïÁè´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÇÔÀï¤äÊÆ·³¤ÎÀëÅÁÊüÁ÷¤ò¿®¤¸¤º¡¢ÀïÃÏ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÄÎ±ÆüËÜÊ¼¤¿¤Á¤Îµ¢´Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Î¾®ÌîÅÄ´²Ïº¤µ¤ó¤È¥°¥¢¥àÅç¡ÊÊÆ¹ñÎÎ¡Ë¤Î²£°æ¾±°ì¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿Ì¾Á°¤À¤¬¡¢Èà¤é¤è¤êÁá¤¯µ¢´Ô¤·¤¿»ÄÎ±Ê¼¤â¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿µ¢´ÔÊ¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¾®ÌîÅÄ´²Ïº¤µ¤ó¡×¡Ä±é¤¸¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤Ï
¡¡³§ÀîÊ¸Â¢¤µ¤ó¤È°ËÆ£Àµ¤µ¤ó¤Ï1944¡Ê¾¼ÏÂ19¡ËÇ¯7·î¤«¤é¥°¥¢¥à¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ë±£¤ì½»¤ß¡¢1960¡Ê¾¼ÏÂ35¡ËÇ¯¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡ÖÀ¸¤È´¤¤¤¿½½Ï»Ç¯ ºÇ¸å¤ÎÆüËÜÊ¼¡×¡Ê1960Ç¯¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸åÇ¯¡¢NHK BShi¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¾Ú¸ÀµÏ¿ Ê¼»Î¤¿¤Á¤ÎÀïÁè¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿³§Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥°¥¢¥à¤Ç°ì»þ´ü¡¢²£°æ¾±°ì¤µ¤ó¤È¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤È¤â¤¦1¿Í¡¢¿·³ã½Ð¿È¤ÎÊ¼»Î¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Õ¸«¤¬ÈùÌ¯¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¢´Ô¸å¡¢¤ª¤Ê¤¸¿¦¾ì¤Ë¶Ð¤á¤¿³§Àî¤µ¤ó¤È°ËÆ£¤µ¤ó¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤¤´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶â¤ÈìÔÂô¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ÁÁÇ¤Ç·ø¼Â¤ÊÀ¸³è¤ò¼é¤êÈ´¤¯ÉôÊ¬¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¢´Ô¤«¤é26Ç¯¸å¡¢¤È¤â¤Ë65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿2¿Í¤¬¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¿´¾ð¤È¤Ï¡£
µ¢´Ô¸å¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÅì±Ç»£±Æ½ê¤Î¼é±Ò¤Ë
¡¡¥°¥¢¥àÅç¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÇÅ¥¿å¤ò¤¹¤¹¤ê¡¢Áð¤ò³ú¤ó¤Ç16Ç¯´ÖÀ¸¤±ä¤Ó¤¿ÆüËÜÊ¼2¿Í¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ35Ç¯¡½¡½¡£³§ÀîÊ¸Â¢¤µ¤ó¤È°ËÆ£Àµ¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼Â»Ð¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿³§Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤à¤À¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«·³µ¡¤ÇÎ©Àî¤ËÃå¤¤¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÏÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÉþ¤òÃå¤ÆÈ±¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÊ£»¨¤Ê¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ê¤¢¡×¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£±ºÅç¤Î2¿Í¤Ï¡¢ÃÙ¤ì¤¿Àï¸åÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆÅì±Ç»£±Æ½ê¤Î¼é±Ò¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¡£¿·³ã½Ð¿È¤Î³§Àî¤µ¤ó¤Ë¡¢Æ±¶¿¤ÎÂçÀîÇî¼ÒÄ¹¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤¬À¼¤ò¤«¤±¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÄêÇ¯±äÄ¹¤Ç64ºÐ¤Þ¤Ç¶Ð¤á¡¢¤½¤Î¸å¤âÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ë
¡¡¸½ºß¤Î2¿Í¤ÏÌµ»ö¡¢»£±Æ½ê¤ò¶Ð¤á¤¢¤²¡¢ÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¸µµ¤¤½¤Î¤â¤Î¡£¶¦¤Ë65ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÄêÇ¯±äÄ¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢64ºÐ¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï»°Âë¤ÎÂ¬ÎÌ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÀþ¤ò¤Ò¤¤¤¿¤êÅ´Åã¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤áÉßÃÏ¤ÎÂ¬ÎÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤â¡¢Ê¡Åç¤ÎÊý¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤äÆ»¤Ê¤Æ»¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢³§¤µ¤ó¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤µ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¢¡¢»ä¤ÏÆ¬¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤éÂÎ¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¯¤¦¤Á¤ÏÆ¯¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê³§Àî¤µ¤ó¡Ë
¡¡µ¢´Ô¤ÎÍâÇ¯¡¢¸«¹ç¤¤·ëº§¤·¤¿³§Àî¤µ¤ó¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬2¿Í¡£16Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÌµÂÌ¤â²¿¤Î¤½¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
µ¢´Ô¼êÅö¤Ï³Î¤«1Ëü±ß¤Û¤É
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡ÖÄêÇ¯¤Î60¤ÇÂà¿¦¤·¡¢º£¤ÏÂç¼êÄ®¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç·ÙÈ÷°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ÏºÊ¤È¼Ò²ñ¿Í¤ÎÌ¼¡¢³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢´Ô¤·¤¿»þ¡¢³Î¤«1Ëü±ß¤Û¤Éµ¢´Ô¼êÅö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¡¢ÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤Ê¤É¤È´î¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶â¤âÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»³Íü¤«¤éÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ï¥È¥é¥ó¥¯°ì¸Ä¤À¤±¤¬»ä¤Î»ý¤ÁÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê2¿Í¤À¤¬¡¢¶¦¤ËÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¹Ô¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
»£±Æ½ê»þÂå¤«¤é¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³
¡Ö»£±Æ½ê»þÂå¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È³§Àî¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤È»ä¤¬¤â¤·¿´¤òµö¤·¹ç¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤¢¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¤ï¤ì¤ï¤ì2¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËàÊµ¿¿´¤È¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤Ë¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¡£Åö»þ¤Î´¶¾ð¤¬»å¤ò°ú¤¡¢¥·¥Ã¥¯¥ê¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡×
¡¡¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢2¿Í¤È¤â¤Õ¤À¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ï¼ÁÁÇ¤Ç·ø¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Í§¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤âìÔÂô¤ÊÀ¸³è¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ò¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤â»ä¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê³§Àî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¶â¤â¤¦¤±¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àã¤¬¹ß¤ì¤ÐÀã¤«¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£Í·¤Ö¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
