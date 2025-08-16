◆米大リーグ レッズ―ブルワーズ（１５日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

ブルワーズの怪物ルーキー、Ｊ・ミジオロウスキーが１５日（日本時間１６日）、敵地のレッズ戦に先発し、１回１／３で５失点しＫＯされた。

ブルワーズは１２連勝中。勝てば球団記録に並ぶ一戦で、左脛骨打撲による負傷者リストから復帰して先発した。１００マイル以上の速球を連発して先頭のフリードルを見逃し三振にしとめて立ち上がったが、２死一、二塁から元ドジャースのラックスに中前適時打を打たれて先制を許した。

２回にイエリチの２４号ソロで追いついてもらったが、その裏に１死から死球と３連続四球で押し出し。ここで降板した。２番手ホールが続くデラクルスに２点適時二塁打、アンドゥハーに左前適時打を打たれ、ミジオロウスキーに３失点が追加。１回１／３で４安打５失点３四球３奪三振となった。

球団記録のかかる一戦で２回までで１―８の大量ビハインドを背負った。ルーキーイヤーながら球宴に選出されたミジオロウスキーの１回１／３降板は自己最速。５失点は自己ワーストタイとなった。