ザック・セイバーＪｒ．

　新日本プロレスは１５日、１６日に有明アリーナで開催する「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５」の全対戦カードを発表した。

　「Ｇ１」決勝トーナメントを行う同大会。メインイベントは昨年覇者でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＢブロック１位・ザック・セイバーＪｒ．がＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡと対戦する。セミファイナルでは昨年の準優勝者でＡブロック３位の辻陽太がＡブロック１位の“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬと激突することになった。

　

　今年のＧ１は、７・１９札幌で開幕し１０選手がＡ・Ｂの２つのブロックに分かれてリーグ戦を展開。１３日の浜松大会までに公式リーグ戦が終了した。ＡブロックはＥＶＩＬ、Ｂブロックは、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザック・セイバーＪｒ．がそれぞれ１位で８・１６有明アリーナでの決勝トーナメント進出を決めた。

　８・１４後楽園ホールではＡブロック２位のデビッド・フィンレーとＢブロック３位のＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが対戦。白熱の熱闘は、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡがフィンレーに勝利。有明アリーナでザックと対戦することが決定した。

　Ｂブロック２位の海野翔大とＡブロック３位の辻陽太が対戦。激闘の末、辻が海野を沈め決勝Ｔ進出を決め、ＥＶＩＬと対戦することが決まった。

　◆８・１６有明全対戦カード

　▼第０試合　２０分１本勝負（午後４時半開始予定）

松本達哉、タイガーマスク、真壁刀義　ｖｓ　ゼイン・ジェイ、安田優虎、嘉藤匠馬

　▼第１試合　２０分１本勝負

田口隆祐、エル・デスペラード、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、上村優也、海野翔太　ｖｓ　マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、小島聡、タイチ

　▼第２試合　２０分１本勝負

本間朋晃、ボルチン・オレッグ　ｖｓ　高橋裕二郎、ドン・ファレ

　▼第３試合　２０分１本勝負

村島克哉、エル・ファンタズモ、棚橋弘至　ｖｓ　ジェイコブ・オースティン・ヤング、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

　▼第４試合　３０分１本勝負

永井大貴、鷹木信悟　ｖｓ　外道、デビッド・フィンレー

　▼第５試合　３０分１本勝負

石森太二、ドリラ・モロニー　ｖｓ　金丸義信、ＳＡＮＡＤＡ

　▼第６試合　３０分１本勝負

ハートリー・ジャクソン、藤田晃生、大岩陵平　ｖｓ　ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、成田蓮

　▼第７試合　『Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５』準決勝戦　時間無制限１本勝負

Ａブロック３位・辻陽太　ｖｓ　Ａブロック１位・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

　▼第８試合　同時間無制限１本勝負

Ｂブロック１位・ザック・セイバーＪｒ．　ｖｓ　Ｂブロック３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ