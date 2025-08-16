新日本プロレスは１５日、１６日に有明アリーナで開催する「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」の全対戦カードを発表した。

「Ｇ１」決勝トーナメントを行う同大会。メインイベントは昨年覇者でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＢブロック１位・ザック・セイバーＪｒ．がＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡと対戦する。セミファイナルでは昨年の準優勝者でＡブロック３位の辻陽太がＡブロック１位の“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬと激突することになった。

今年のＧ１は、７・１９札幌で開幕し１０選手がＡ・Ｂの２つのブロックに分かれてリーグ戦を展開。１３日の浜松大会までに公式リーグ戦が終了した。ＡブロックはＥＶＩＬ、Ｂブロックは、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザック・セイバーＪｒ．がそれぞれ１位で８・１６有明アリーナでの決勝トーナメント進出を決めた。

８・１４後楽園ホールではＡブロック２位のデビッド・フィンレーとＢブロック３位のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが対戦。白熱の熱闘は、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡがフィンレーに勝利。有明アリーナでザックと対戦することが決定した。

Ｂブロック２位の海野翔大とＡブロック３位の辻陽太が対戦。激闘の末、辻が海野を沈め決勝Ｔ進出を決め、ＥＶＩＬと対戦することが決まった。

◆８・１６有明全対戦カード

▼第０試合 ２０分１本勝負（午後４時半開始予定）

松本達哉、タイガーマスク、真壁刀義 ｖｓ ゼイン・ジェイ、安田優虎、嘉藤匠馬

▼第１試合 ２０分１本勝負

田口隆祐、エル・デスペラード、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、上村優也、海野翔太 ｖｓ マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、小島聡、タイチ

▼第２試合 ２０分１本勝負

本間朋晃、ボルチン・オレッグ ｖｓ 高橋裕二郎、ドン・ファレ

▼第３試合 ２０分１本勝負

村島克哉、エル・ファンタズモ、棚橋弘至 ｖｓ ジェイコブ・オースティン・ヤング、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第４試合 ３０分１本勝負

永井大貴、鷹木信悟 ｖｓ 外道、デビッド・フィンレー

▼第５試合 ３０分１本勝負

石森太二、ドリラ・モロニー ｖｓ 金丸義信、ＳＡＮＡＤＡ

▼第６試合 ３０分１本勝負

ハートリー・ジャクソン、藤田晃生、大岩陵平 ｖｓ ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、成田蓮

▼第７試合 『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』準決勝戦 時間無制限１本勝負

Ａブロック３位・辻陽太 ｖｓ Ａブロック１位・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼第８試合 同時間無制限１本勝負

Ｂブロック１位・ザック・セイバーＪｒ． ｖｓ Ｂブロック３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ