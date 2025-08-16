◆米大リーグ メッツ―マリナーズ（１５日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

マリナーズのカル・ローリー捕手（２８）が１５日（日本時間１６日）、敵地・メッツ戦に「２番・捕手」で先発出場し、４試合ぶりの４６号２ランを放った。

１点ビハインドの３回無死一塁。左腕マナエアの内角直球をフルスイング。角度３８度と高く舞い上がり、打球速度は１０７マイル（約１７２キロ）。左翼アッパーデッキへ飛距離３９９フィート（約１２１・６メートル）の豪快アーチとなった。今季メジャー最速で１００打点に到達し、昨季記録したキャリアハイに早くも並んだ。

ローリーは現地２日のレンジャーズ戦で、延長戦で参考記録ながら５打席５三振の屈辱となったが、８日のレイズ３連戦で３試合連続アーチ。ただ、オリオールズ３連戦は８打数ノーヒットだった。

これで後半戦に入り出場２６試合で８本塁打を放って、一時右ヒジを痛めて負傷者リスト入りしてペースダウンした２位のジャッジ（ヤンキース）に８本差とした。なお、捕手の年間最多本塁打記録は２０２１年Ｓ・ペレス（ロイヤルズ）の４８本。記録にあと２本まで迫った。