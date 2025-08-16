Photo: はらいさん

リアル過ぎるガラス効果の代償？

iOS 26でカスタマイズの自由度が増したiPhoneのロック画面。Liquid Glass（リキッドグラス）の新デザインは見ていてワクワクします。

Apple（アップル）からiOS 26のパブリックベータ版を試す許可を得て、色々と触ってみたのですが、壁紙を設定する際に知っておくべきことをひとつ発見。Liquid Glassのリアル過ぎるガラスエフェクトは、ときに写真や画像の見た目を変えてしまう可能性があることがわかりました。

壁紙の見た目が変わっちゃう

Gif: はらいさん

というのも、特定の場面でガラスの歪みを感じるのです。

ロック画面とホーム画面が切り替わる場面でもその様子を確認できますが、パスコードの入力画面においても、数字ボタンの背景が歪んで見えます。

Image: はらいさん

ロック画面やホーム画面には、自分の大切な人やペット、推しなどを設定することが多いので、歪んで見えてしまうのはちょっと悲しい。

今回試したのはパブリックベータ版ということで、この秋配信予定の正式版では何かしらの改善もしくは設定が追加される可能性も考えられます。ただ、壁紙として設定するときはパスコード入力画面ではどんな見た目になるのか、一度チェックしておいた方がいいかもしれません。

Source: Apple