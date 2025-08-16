¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þ¥Õ¥é¥ó¥¹3Éô¡¡¥Ð¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì2¡½1¥ë¥Ô¥å¥¤¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ð¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¡Ë

¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹3Éô¥Ð¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¤ÎFW¹â²¬Îâñ¥¤¬²ÃÆþ½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£

¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤­¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ë0¡½0¤Î¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é½Ð¾ì¡£¸åÈ¾25Ê¬¤ËÌ£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÁê¼êGK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËµÍ¤á¤Æ±¦Â­¤ÇÀèÀ©ÃÆ¡£3Ê¬¸å¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë2Ê¬¸å¤Ë¹â²¬¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤­¤¿Áê¼êGK¤ÎÏÆ¤òÈ´¤¯·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£

¡¡¥Ð¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¤Ï³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ1¾¡1Ê¬¤±¡£¹â²¬¤Ï8Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç¸åÈ¾40Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¿­¤Ð¤·¤¿2ÀïÌÜ¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ¡£Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤ËÂç¤­¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë³èÌö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£