¥Ð¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¹â²¬Îâñ¥¤¬°ÜÀÒ½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ¡ª¡¡³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ç2¡½1¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤ò±é½Ð
¡¡¡þ¥Õ¥é¥ó¥¹3Éô¡¡¥Ð¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì2¡½1¥ë¥Ô¥å¥¤¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ð¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¡Ë
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹3Éô¥Ð¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¤ÎFW¹â²¬Îâñ¥¤¬²ÃÆþ½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ë0¡½0¤Î¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é½Ð¾ì¡£¸åÈ¾25Ê¬¤ËÌ£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÁê¼êGK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËµÍ¤á¤Æ±¦Â¤ÇÀèÀ©ÃÆ¡£3Ê¬¸å¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë2Ê¬¸å¤Ë¹â²¬¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áê¼êGK¤ÎÏÆ¤òÈ´¤¯·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¤Ï³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ1¾¡1Ê¬¤±¡£¹â²¬¤Ï8Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç¸åÈ¾40Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤·¤¿2ÀïÌÜ¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ¡£Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë³èÌö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£