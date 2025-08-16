¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾¾ËÜÀ²¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç6¾¡ÌÜ¡ª´Û»³¾»Ê¿»á¡ÖÃæ·Ñ¤®¤é¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢µå¤Î¼Á¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡×¤È¾Î»¿
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï15Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î»î¹ç¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¡Ë¤Ë6¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²óÎ¢¡¢ÌîÂ¼Í¦¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È7²ó¤Ë¤Ï¡¢»³ÀîÊæ¹â¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦¾¾ËÜÀ²¤¬º£µ¨6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡CS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦¾¾ËÜÀ²¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¾¾ËÜ¤Ïº£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï7²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»6¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿´Û»³¾»Ê¿»á¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ö¤ò¼´¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¡¼¥Ö¤¬½Ä¶Ê¤¬¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Áá¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ÊÁ°7²ó¤ÇÆó·åÃ¥»°¿¶¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¥Ü¡¼¥ë°ì¤Ä°ì¤Ä¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢°ì»þ5²ó6²ó¤ËÊá¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äº£¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°1¥¤¥Ë¥ó¥°ÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ·Ñ¤®¤é¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤âµå¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µå¤Î¼Á¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º´Çìµ®¹°»á¤Ï¡Ö1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È·Ï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Îµå¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ò²èÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù