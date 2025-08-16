ÌîÂ¼¹°¼ù»á¡¢ºå¿À¡¦Âç»³¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡û µð¿Í 6 ¡Ý 5 ºå¿À ¡ü
¡ã19²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ýºå¿À¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¡¢ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Âç»³¤Ï0¡Ý0¤Î4²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢»³粼°Ë¿¥¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î142¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ËÀèÀ©¤ÎÂè7¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö¿¿¿Ä¤ÇÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»³¤ÏÂ³¤¯4¡Ý0¤Î5²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢²£Àî³®¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î137¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¡¢¸«Æ¨¤»¤Ð¥Ü¡¼¥ëµå¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ°Íý¤Î»ÅÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌîÂ¼»á¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸·¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Í¡£Âç»³¤Î¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë