DeNA¡¦»³ËÜÍ´Âç¤¬¹¶¼é¤ÇÂç³èÌö¡ªº´Çì»á¡ÖÂÇµåÊý¸þ¤âÎÉ¤¤¡¢ËÜÍè¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾Î»¿
¡¡DeNA¤Ï15Æü¡¢ÃæÆü¤È¤Î»î¹ç¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë4¡Ý3¤Ç¾¡Íø¡£2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿8²óÉ½¡¢»³ËÜÍ´Âç¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òµó¤²¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸åÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¡¢±äÄ¹10²ó¤Ë»³ËÜÍ´Âç¤¬ºÆ¤ÓÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡CS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹¶¼é¤Ë³èÌö¤·¤¿»³ËÜÍ´Âç¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¥é¥ó¥Ê¡¼»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤ò»³ËÜ¤¬¹¥¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¸å°ï¤òÁË»ß¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤¿´Û»³¾»Ê¿»á¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥Ô¥Ã¥Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë´Å¤á¤«¤éÅê¤²¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï·è¾¡ÂÇ¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ë¡¢ÈÖÁÈMC¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¤Ï¡Ö¡Ê»³ËÜ¤Ï¡ËÂÇ¤ÄÊý¤Ïº£Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È°¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈºòÇ¯¤Î¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º´Çìµ®¹°»á¤Ï¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢µÕÊý¸þ¤Ë¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÍè¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÂÇµåÊý¸þ¤âÎÉ¤¤¡£ËÜÍè¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù