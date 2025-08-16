»³Àî·ÃÎ¤²Â43ºÐ¡¢Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤Î¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¾×·â¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë ¡×¾Ð´é¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥ÈÌ¥¤»
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³Àî·ÃÎ¤²Â¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬2025Ç¯8·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÊ¢¶Ú¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×
»³Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Î»þ´ü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï10·î19Æü¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎÎÏ¥¢¥Ã¥×¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¦¥§¥¢»Ñ¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÊ¢¶Ú¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤È¥«¡¼¥¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¡£È±¤ÎÌÓ¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢ÊÒÂ¤ò¤¢¤²¤Æ¥¦¥£¥ó¥¯¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£