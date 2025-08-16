どうして「痔」になるの? 知られざる痔の原因と体への影響を医師が解説

痔になる原因はひとつではなく、そのメカニズムにはいまだに謎が多く残されています。例えば、もっとも多いいぼ痔には明確な原因がなく、血管のうっ血や組織のゆるみなど複数の説があるものの、どれも決定打には至っていません。身近でありながら、その発症理由がはっきりしない痔について、白畑先生に伺いました。

監修医師：

白畑 敦（しらはた胃腸肛門クリニック横浜）

昭和大学医学部卒業。その後、昭和大学藤が丘病院、山王台病院、関東労災病院、横浜旭中央総合病院で経験を積む。2017年、神奈川県横浜市に「しらはた胃腸肛門クリニック横浜」を開院。消化器に関することならなんでも相談できる、話しやすいクリニックを心がけている。医学博士。日本大腸肛門病学会専門医・指導医・評議員、日本消化器外科学会専門医・指導医、日本外科学会専門医・消化器がん外科治療認定医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本臨床肛門病学会技術指導医、神奈川県難病指定医、身体障害者福祉法指定医。

編集部

どうして痔になるのでしょう？

白畑先生

いぼ痔に関しては、いまのところ原因不明です。血管のうっ血と考える「静脈瘤（じょうみゃくりゅう）説」や、肛門内部の組織が伸びたと考える「滑脱（かつだつ）説」などが発表されているものの、定かではありません。年齢によっても異なるでしょう。

編集部

切れ痔は、文字どおり、肛門が切れてしまうからですよね？

白畑先生

はい。硬い便の排せつ時に限らず、下痢の勢いが強くても、肛門を損傷してしまいかねません。

編集部

続けて、痔瘻の原因についてもお願いします。

白畑先生

これも説ですが、肛門の付近には「肛門陰窩（こうもんいんか）」というくぼみがあり、ここにたまった便の菌により、腫瘍を生じさせると考えられています。ただし、いぼ痔の原因にしても痔瘻の原因にしても、「なぜ、そうなるのか」と聞かれると、「原因不明です」としか言いようがないですね。

※この記事はメディカルドックにて【「痔」の手術って怖いし恥ずかしい…手術した ほうが良い「痔」の見極め方は？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。