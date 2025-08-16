M!LKの佐野勇斗が自身のInstagramにて、盟友・目黒蓮（Snow Man）との笑顏眩しい青春2ショットを公開した。

動画＆写真：『それスノ』2時間SP予告動画＆短ランを着こなすやんちゃな目黒蓮と佐野勇斗（全2投稿）

■「ハル君（目黒蓮）に会えた！！！」とウッキウキなガク（佐野勇斗）

ふたりの初共演作であり、同作でバディを組んだことで絆を深めた『トリリオンゲーム』。その作品にちなみ、佐野は「ハル君に会えた！！！」と目黒蓮が演じた役名・ハルで呼びかけた。

「楽屋にも遊びに来てくれて、ずっと一緒に喋ってました。久しぶりにめちゃくちゃ楽しかったなぁーーーー」と再会を大喜び。

ふたりは短ラン姿で、その装いは血気盛んなヤンキー風！ にもかかわらず、ブランコに座る目黒蓮が指ハートで爽やかスマイルを届け、目黒の後ろでブランコを押すような位置にいる佐野はチェーン部分に手をかけ、やや前かがみな姿勢で力強い視線をおくる青春の1ページのような2ショットである。

■『それスノ』新企画に出演した佐野勇斗

この写真は、8月15日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SP内での新企画「それアドリブでやらせて下さい」出演時の衣装。佐野は目黒との2ショット投稿にて、「スノーマンのみなさん、ありがとうございました」と語っている。