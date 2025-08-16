¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤Îhitomi¡¢21Ç¯Á°¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡ÈþÊ¢¶Ú¡õ¤¯¤Ó¤ì¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆ´¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡4»ù¤ÎÊì¤Ç²Î¼ê¤Îhitomi¡Ê49¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£21Ç¯Á°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡hitomi¤Ï¡Ö21Ç¯Á°¡¢private magazine¡Øno!cut¡Ùvol.21¤ÎÉ½»æ¤Èµ»ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÈô¹Ôµ¡¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡Á¡×¤ÈÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö±Ê±ó¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¤¹¡×¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÊ¢¶Ú¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÆ´¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥¸¥ã¥±Ì¾ºî¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡hitomi¤Ï¡¢1994Ç¯11·î21Æü¤Ë¡ÖLet¡Çs Play Winter¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢24Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
