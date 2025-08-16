今週の【上場来高値銘柄】トリドール、荏原、三菱ＵＦＪなど187銘柄
今週の日経平均株価は、米ハイテク株高や国内景気の底堅さを背景に追撃買いが優勢となり、前週末比1557円高の4万3378円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は187社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、東洋建へのＴＯＢや4～6月期業績好調が評価された大成建設 <1801> [東証Ｐ]、第1四半期は2ケタ増収増益で着地したライフドリンク カンパニー <2585> [東証Ｐ]、4～6月期は増収増益で着地したトリドールホールディングス <3397> [東証Ｐ]、1～6月期営業益25％増で自社株買いも発表した荏原製作所 <6361> [東証Ｐ]、25年12月期の業績予想及び配当予想を上方修正したアシックス <7936> [東証Ｐ]、GDP市場予想上振れで日銀利上げ観測から資金流入に弾みがついた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]、既存店売上高好調で26年3月期業績予想を上方修正した松屋フーズホールディングス <9887> [東証Ｐ]など。また、ソニーグループ <6758> [東証Ｐ]、ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など129社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 1銘柄
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 17銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1718> 美樹工業 [東証Ｓ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1736> オーテック [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1835> 東鉄工 [東証Ｐ]
<1925> 大和ハウス [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1949> 住友電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1959> 九電工 [東証Ｐ]
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<1967> ヤマト [東証Ｓ]
<1969> 高砂熱 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<1982> 日比谷設 [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 4銘柄
<2216> カンロ [東証Ｓ]
<2585> Ｌドリンク [東証Ｐ]
<2820> やまみ [東証Ｓ]
<2924> イフジ産業 [東証Ｓ]
● 繊維製品―――――――――― 2銘柄
<3591> ワコールＨＤ [東証Ｐ]
<3593> ホギメデ [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3954> 昭和パックス [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 8銘柄
<4094> 日化産 [東証Ｓ]
<4464> ソフト９９ [東証Ｓ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]
<4914> 高砂香 [東証Ｐ]
<4979> ＯＡＴアグリ [東証Ｓ]
<6988> 日東電 [東証Ｐ]
<7888> 三光合成 [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 1銘柄
<4551> 鳥居薬 [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 3銘柄
<5101> 浜ゴム [東証Ｐ]
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
<5161> 西川ゴム [東証Ｓ]
● ガラス土石製品――――――― 2銘柄
<5273> 三谷セキ [東証Ｓ]
<5285> ヤマックス [東証Ｓ]
● 非鉄金属―――――――――― 3銘柄
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 2銘柄
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5930> 文化シヤタ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 14銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6226> 守谷輸送機 [東証Ｓ]
<6231> 木村工機 [東証Ｓ]
<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]
<6309> 巴工業 [東証Ｐ]
<6332> 月島ＨＤ [東証Ｐ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6417> ＳＡＮＫＹＯ [東証Ｐ]
<6420> ガリレイ [東証Ｐ]
<6454> マックス [東証Ｐ]
<7011> 三菱重 [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 10銘柄
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6637> 寺崎電気 [東証Ｓ]
<6648> かわでん [東証Ｓ]
<6676> ＢＵＦ [東証Ｓ]
<6758> ソニーＧ [東証Ｐ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6814> 古野電 [東証Ｐ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
<6859> エスペック [東証Ｐ]
<6957> 芝浦電子 [東証Ｓ]
● 輸送用機器――――――――― 6銘柄
<6016> ジャパンエン [東証Ｓ]
<6023> ダイハツイン [東証Ｓ]
<7250> 太平洋工 [東証Ｐ]
<7259> アイシン [東証Ｐ]
<7292> 村上開明 [東証Ｓ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● その他製品――――――――― 4銘柄
<7814> 日本創発Ｇ [東証Ｓ]
<7832> バンナムＨＤ [東証Ｐ]
<7906> ヨネックス [東証Ｓ]
<7936> アシックス [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9551> メタウォータ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 4銘柄
<9024> 西武ＨＤ [東証Ｐ]
<9025> 鴻池運輸 [東証Ｐ]
<9068> 丸全運 [東証Ｐ]
<9145> ビイングＨＤ [東証Ｓ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 2銘柄
<9302> 三井倉ＨＤ [東証Ｐ]
<9364> 上組 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 20銘柄
<3661> エムアップ [東証Ｐ]
<3663> セルシス [東証Ｐ]
<3763> プロシップ [東証Ｐ]
<3798> ＵＬＳグルプ [東証Ｓ]
<3847> パ・システム [東証Ｓ]
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4258> 網屋 [東証Ｇ]
<4377> ワンキャリア [東証Ｇ]
<4419> フィナＨＤ [東証Ｇ]
<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]
<5132> プラスゼロ [東証Ｇ]
<8056> ビプロジー [東証Ｐ]
<8157> 都築電 [東証Ｐ]
<9434> ＳＢ [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
<9602> 東宝 [東証Ｐ]
<9684> スクエニＨＤ [東証Ｐ]
<9746> ＴＫＣ [東証Ｐ]
<9766> コナミＧ [東証Ｐ]
<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 21銘柄
<2700> 木徳神糧 [東証Ｓ]
<3143> オーウイル [東証Ｓ]
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<7115> Ａパーチェス [東証Ｓ]
<7438> コンドー [東証Ｐ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<7466> ＳＰＫ [東証Ｐ]
<7481> 尾家産 [東証Ｓ]
<7565> 万世電機 [東証Ｓ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8052> 椿本興 [東証Ｐ]
<8057> 内田洋 [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8066> 三谷商 [東証Ｓ]
<8131> ミツウロコＧ [東証Ｓ]
<8136> サンリオ [東証Ｐ]
<9882> イエロハット [東証Ｐ]
<9932> 杉本商 [東証Ｐ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 15銘柄
<2726> パルＨＤ [東証Ｐ]
<2734> サーラ [東証Ｐ]
<3088> マツキヨココ [東証Ｐ]
<3387> クリレスＨＤ [東証Ｐ]
<3397> トリドール [東証Ｐ]
<3399> 山岡家 [東証Ｓ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<7532> パンパシＨＤ [東証Ｐ]
<7550> ゼンショＨＤ [東証Ｐ]
<7611> ハイデ日高 [東証Ｐ]
<8174> 日ガス [東証Ｐ]
<8227> しまむら [東証Ｐ]
<8267> イオン [東証Ｐ]
<9887> 松屋フーズ [東証Ｐ]
<9936> 王将フード [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 7銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
● 証券商品先物―――――――― 1銘柄
<5834> ＳＢＩリーシ [東証Ｇ]
● 保険業――――――――――― 3銘柄
<7157> ライフネット [東証Ｐ]
<7181> かんぽ生命 [東証Ｐ]
<8750> 第一生命ＨＤ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 6銘柄
<7187> ジェイリース [東証Ｐ]
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ [東証Ｇ]
<8425> みずほリース [東証Ｐ]
<8566> リコーリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 12銘柄
<2981> ランディクス [東証Ｇ]
<2986> ＬＡホールデ [東証Ｇ]
<3231> 野村不ＨＤ [東証Ｐ]
<3300> アンビＤＸ [東証Ｇ]
<3467> アグレ都市 [東証Ｓ]
<3475> グッドコムＡ [東証Ｐ]
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
<3486> グロバルＬＭ [東証Ｐ]
<3489> フェイスＮＷ [東証Ｓ]
<8850> スターツ [東証Ｐ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
<8923> トーセイ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 17銘柄
<1717> 明豊ファシリ [東証Ｓ]
<2124> ジェイエイシ [東証Ｐ]
<2334> イオレ [東証Ｇ]
<2344> 平安レイ [東証Ｓ]
<4658> 日本空調 [東証Ｐ]
<4681> リゾートトラ [東証Ｐ]
<4718> 早稲アカ [東証Ｐ]
<4732> ＵＳＳ [東証Ｐ]
<6061> ユニバー園芸 [東証Ｓ]
<6540> 船場 [東証Ｓ]
<6574> コンヴァノ [東証Ｇ]
<7059> コプロＨＤ [東証Ｐ]
<9211> エフ・コード [東証Ｇ]
<9554> エイビック [東証Ｇ]
<9564> ＦＣＥ [東証Ｓ]
<9621> 建設技研 [東証Ｐ]
<9782> ＤＭＳ [東証Ｓ]
株探ニュース