¿·´´Àþ¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤Î¼ÖÆâ¤«¤é±ì¤¬¾å¤ë ¼ÖÎ¾¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤È¤ß¤ÆÄ´ºº ºÇ¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö£Î700£Ó¡×¤Ë²¿¤¬¡Ä
15ÆüÌë¡¢´ôÉì¸©±©Åç»Ô¤ÎJR´ôÉì±©Åç±Ø¤ËÄä¼ÖÃæ¤Î¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£JRÅì³¤¤Ï¼ÖÎ¾¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¸á¸å10»þ²á¤®¡¢JR´ôÉì±©Åç±Ø¤ËÄä¼ÖÃæ¤Î¿·´´Àþ¡¦¤³¤À¤Þ764¹æ¤Î¼ÖÆâ¤«¤é¡Ö±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈJR¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤À¤Þ764¹æ¤¬ÊÆ¸¶ー´ôÉì±©Åç´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë¼Ö¾¸¤¬¾Ç¤²¤¯¤µ¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢´ôÉì±©Åç±Ø¤ËÄä¼Ö¤·¤¿ºÝ¡¢16Î¾ÊÔÀ®¤Î9¹æ¼Ö¤Î¾²²¼¤«¤é±ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Îó¼Ö¤ÏºÇ¿··¿¼ÖÎ¾¡ÖN700S¡×¤Ç¼ÖÎ¾¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ±ì¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤ªËßµÙ¤ßÃæ¤Îµ¢¾ÊµÒ¤Ê¤É250¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤À¤Þ764¹æ¤Î±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢¾èµÒ¤é¤Ï¸åÂ³¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£