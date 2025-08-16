7人組男性グループ・IMP.の鈴木大河さんが石川県内各地を体当たりで取材するシリーズ。今回訪れたのは金沢市小立野にある「石川県警察学校」。未来の石川県を守る警察官を育成する、普段はなかなか見ることのできない特別な場所です。

IMP. 鈴木大河さん「本物の制服を着させていただいてるのに、コスプレ感が否めない…」

大河さん、ちょっぴり照れながらも気持ちはビシッと引き締まります。130年以上の歴史を持つ学び舎で、警察官の卵たちがどのような訓練を受けているのか、その知られざる世界を、いざ調査です！

石川県警察学校を案内してくれたのは、岡部泰宏指導科長。

全寮制のこの学校では、4年制大学卒業者は6ヶ月、それ以外の生徒は10ヶ月にわたり、警察官の職務に必要な知識・技能・体力を身に付けます。現在は53人が学んでおり、指導する教官は全員が現場経験のある警察官です。

IMP. 鈴木大河さん「割と僕らが通っていた学校と似てますね」

まず案内されたのは、座学が行われる教場（教室）。行われていたのは「捜査」の授業です。真剣な表情で授業を受ける生徒たち。こっそり生徒の一人に「授業中に雑談したらどうなりますか？」と聞いてみると…

生徒「腕立てします」

その厳しいルールに、大河さんもびっくり。警察学校のリアルを肌で感じます。

「直前まで剣を…」舞台経験がキラリ！気迫の逮捕術に挑戦

続いて向かったのは、柔道場。行われていたのは、警察官が凶器を持った犯人を確保するための「逮捕術」の訓練。道具を持たない種目・徒手（としゅ）や警杖（けいじょう）と呼ばれる長い棒を持つ種目があります。

激しくぶつかり合う学生たち。「ヤー！」という気迫のこもった声と、「バシッ！」という警棒のぶつかる音が柔道場に響きます。

岡部泰宏指導科長「良かったら体験してみますか？」

IMP. 鈴木大河さん「体験ですか…？」

少し不安げな大河さんでしたが、道着に着替えて、訓練にチャレンジ。使うのは、警察官が持つ実際の警棒を模した訓練用の警棒。竹で出来ているので、かなり固いといいます。教官から警棒の使い方を教わると…

IMP. 鈴木大河さん「ちょっと申し訳なくなってしまう…」

最初は遠慮がちだった鈴木さん。しかし、すぐにコツを掴むと教官から「上手です」とお褒めの言葉が。「直前まで剣を持って舞台をやっていたので」と、舞台経験で培った才能がキラリと光ります。

そして、いよいよ学生を相手にした30秒間の実戦形式に挑戦です。相手の西田さんは防御のみという条件。果敢に攻め込む鈴木さんでしたが、鉄壁のガードをなかなか崩せません。

結果は、惜しくも一本ならず。それでも積極的に挑む姿に、相手の西田さんからは「動きがかっこよくて素晴らしかったです」と称賛の声が。

訓練の厳しさと、学生たちのレベルの高さを実感した貴重な体験でした。

厳しいだけじゃない！警察学校の食堂と“推し活OK”な寮生活をのぞき見！

警察学校では1日3食、栄養バランスがしっかり考えられた食事が提供されています。この日の昼食は鶏肉のトマトソースがけにきんぴらごぼうなど、ボリューム満点。

IMP. 鈴木大河さん「逮捕術とか激しい運動をするから、やっぱりこれくらい食べないといけないですよね」「美味しい！鶏肉めっちゃ柔らかい。トマトソースがよく合いますね。これ毎日食べられるの幸せですね」

驚いたのは、学生たちの食事のスピード。「ご飯を食べ始めて5分も経っていないのにもう完食している人がたくさんいる」と驚きの声を上げます。学生によると「次の授業の準備があるので」とのこと。時間を無駄にしない姿勢が伺えます。

警察学校の授業は午後5時過ぎまで。その後、寮が消灯する午後10時半までは学生の自由時間です。寮にあるジムでの筋トレが大盛況で、風呂や洗濯機、トイレなどは共用。寮の名前は「初心寮」です。

部屋は4人一部屋が基本で、一人一人に机があります。スマホが使えるのは午後6時から9時まで。壁とドアで仕切られた2畳ほどのベッドがある個室があり、プライベートが保たれています。

「寮生活の楽しいところは何ですか？」という質問に学生は「みんな同期で助け合って本当に毎日楽しいです」「たまに夜食でアイスを食べたりお菓子を食べたりしています」と答えます。

ある学生の机には、なんと「推し」のアイドルのカレンダーが！

学生「曜日確認しつつ、テンション上げるために持ってきました」

厳しい寮生活の中での、大切な癒やしになっているようです。

一糸乱れぬ集団行動に感動！大河くん、教官役で輝く

体験入学の締めくくりは、警察官が部隊活動を身に付けるための「点礼教」の訓練。警察官が身に着けている携行品の確認「点検」、節度ある動き「礼式」、仲間とともに部隊で活動する際の動き「教練」の頭文字を取ったものです。

IMP. 鈴木大河さん「舞台とかで縦も横も合わせないといけないっていうのを気づかれないように日々やってるので、自信はありますね。」

大河さんは敬礼の指導を受けます。手の角度のわずかなずれを指摘されますが、すぐに修正して見事クリア。そこで岡部指導科長から大河さんが「点礼教」の教官役を任されることに。

「めっちゃ緊張します」と言いながらも、大勢の学生さんを前に「気をつけ！」「前へ、進め！」と堂々と号令をかけます。その声に合わせ、学生さんたちが見事に行進を成功させると、岡部指導科長からも「完璧です」と太鼓判が！ほっと一安心した表情が印象的でした。

大河さんが感じた、石川県警察学校の良さは？

IMP. 鈴木大河さん「今日1日こうして一緒に行動させていただいて、規律の正しさを感じました。そして、授業中と休憩中のスイッチの切り替え。将来絶対に立派な警察官になるんだろうなと感じました」

一般の人が普段は見ることのできない警察学校の内側。厳しい訓練と共に、仲間との絆を育む充実した日々を過ごす未来の警察官たちの姿に、大河さんも感銘を受けた様子でした。