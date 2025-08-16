»àË´½÷À¤ËÏ¢Íí¤·¹çÎ®¤«¡¡ÂáÊá¤ÎÃË¡¢¥È¥é¥Ö¥ë²ÄÇ½À
¡¡´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤ÎÀî´ß¤Ë53ºÐ½÷À¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Î©²Ö¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê54¡Ë¤¬6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢½÷À¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½÷À¤Ï6ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë1¿Í¤Ç°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Î¼«Âð¤ò½Ð¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£´ôÉìÃæ½ðÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢½÷À¤¬Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤È²ñ¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜººËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷Î©Ìî·Ã»Ò¤µ¤ó¡£6Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢Î©Ìî¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¡¢Î©Ìî¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±4»þÈ¾¤´¤í¤ËÉ×¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢½êÍ¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£