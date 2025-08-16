º´²ì»Ô¡¡¥¿¥¯¥·ーÂåÊ§¤ï¤º±¿Å¾¼ê²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡ÉÃËÂáÊá
º´²ì»Ô¤Ç16Æü¡¢¥¿¥¯¥·ーÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¤ËÆ¨Áö¤·¤¿ÃË¤¬ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤ÎÆ¬¤Ê¤É¤ò·ý¤Ç²¥¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯ÅðÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º´²ì»ÔËÜ¾±Ä®¤Î¼«¾ÎÌµ¿¦¡¦Ê¡ÃÏ±ÑÄ¾ÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÊ¡ÃÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï16Æü¸áÁ°2»þ¤¹¤®¡¢º´²ì»ÔËÜ¾±Ä®ËÜ¾±¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·ーÎÁ¶â1770±ß¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¤Ë¹ß¤ê¤¿¾å¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤ÎÆ¬Éô¤Ê¤É¤ò±¦¼ê¤Î·ý¤Ç²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤ÎÄÌÊó¤Ç¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¶á¤¯¤Î½»Âð³¹¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤ÀÊ¡ÃÏÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶¯ÅðÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·Ê¡ÃÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿ Æ¨Áö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó»ä¤Ï²¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£