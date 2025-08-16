¡Ú´ÚÎ®¡ÛBLACKPINK¤ÎJENNIE¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¤¥Ó¥µÅç¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
BLACKPINK¤ÎJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¤¥Ó¥µÅç¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Æ±ÃÏ¤Ç13Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥¦¥·¥å¡¦¥¤¥Ó¥µ2025¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæ¤ËÍ½¹ð¤Ê¤·¤Ç¸½¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
14Æü¤«¤é¡¢À¤³¦¤Î³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¡¢JENNIE¤ÎÌÜ·âÃÌ¤ä¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ó¥¥Ë¤Î¾å¤Ë¹õ¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ï¤¤¤Æ¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÇJENNIE¤Ï¡¢ÊÆ¹ñDJ¥Ç¥£¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¼«Ê¬¤Î¥½¥í¶Ê¤äBLACKPINK¤Î¿·¶Ê¡ÖJUMP¡×¤ÎÀ½ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Ç¥£¥×¥í¤Î±þ±ç¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£