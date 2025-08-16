TikTokアカウント「inc_ailes」に紹介されたのは、お風呂の前と後で様相がガラリと変わるワンコのお姿。あまりの変貌ぶりに「グフッて声出た」「別人…じゃなくて別犬！」「着やせするタイプっていわれる？(笑)」など多くの爆笑コメントが寄せられました。

【動画：お風呂に入っているスリムな犬→濡れる前は…想像の斜め上を行く『もはや別犬なビフォーアフター』】

スリム！お風呂を満喫するこてつくん

TikTokアカウント「inc_ailes」の投稿主さんの愛犬は、トイプードルの「こてつ」くん。お風呂が大好きだというこてつくん、この日はなんと泡風呂を堪能していたそう。

頭に泡を乗せられても一切気にせず、背中にあたるシャワーの水圧も心地よいのでしょうか、目を細めてウットリ…。

全身濡れているためかなりスリムな体型に見えるこてつくんには『ミニチュアダックスかと思った』とのコメントが届くほど。確かに濡れることによってはっきり現れた顔の輪郭と、濡れて下に垂れた長い耳がダックス感を醸し出していたとか。

お風呂前はもっふもふ♡

こんなにスリムなこてつくんですが、お風呂前のお姿はまったく異なるのだとか。トイプードルといえばクルクルの巻き毛が特徴的ですが、このときのこてつくんはもっふもふのライオンカットだったそう…！

ライオンのたてがみのようにボリュームたっぷりの頭部が、濡れると想像以上に小さくなる姿は『しぼんでいる』という表現がぴったりなほど。こてつくんの驚愕のビフォーアフターは、見る人に驚きとともに爆笑を届けることとなりました。

この投稿には「差がスゴすぎる」「絶対ダックスだと思ったのに」「吹き出したって」「かわいいー！」などのコメントが寄せられました。あまりの変貌ぶりに2度見した人も多かったようですよ。

こてつくんのファッションショー開幕！

別投稿には、ライオンカットのこてつくんのさまざまなファッションスタイルが紹介されています。サングラス姿でビシッと決めたかと思うと、オーバーオール×ボーダーの鉄板スタイルも華麗にお披露目！

何でもクール＆キュートに着こなしてしまうオシャレなこてつくん。最後はライオンの着ぐるみを着てショーは閉幕となったのでした♡

こてつくんの他の投稿は、TikTokアカウント「inc_ailes」を覗いてみるとよさそうです！

写真・動画提供：TikTokアカウント「inc_ailes」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております