18歳FW高岡伶颯がフランス3部で初ゴール！ 2得点でチームの初白星に大きく貢献
ヴァランシエンヌ（フランス3部）に所属するU−20日本代表FW高岡伶颯が加入後初ゴールを含む2得点を挙げた。
現在18歳の高岡は日章学園から今年3月にサウサンプトンへ加入。トップチームでのプレーはないまま、今月6日にヴァランシエンヌに1年間のレンタル移籍を果たした。当初はトップチームではなく、6部リーグに所属するリザーブチームが主戦場となることが予想されていたが、8日に行われたナショナル（フランス全国選手権／フランス3部リーグ）第1節にシャトールー戦（△0−0）の終盤に途中出場して新天地デビューを飾っていた。
そんななか、15日に行われた第2節のル・ピュイ・フット43オーヴェルニュ戦でもベンチスタートとなった高岡だが、後半開始から途中出場すると、70分にこぼれ球を押し込んで先制点をマーク。73分には同点に追いつかれたものの、75分にはスルーパスに抜け出した高岡が右足を振り抜いて勝ち越しゴールを挙げた。
試合はこのまま2−1で終了し、新天地での初ゴールを含め、2得点を記録した高岡がヴァランシエンヌの今季初白星に大きく貢献を果たした。
【動画】高岡伶颯が加入後初ゴールを含む2得点をマーク！
Takaoka débloque le match pour le Valenciennes FC !— Championnat National (@NationalFFF) August 15, 2025
Suivez le match en direct sur FFFtv sur la chaîne officielle du National sur YouTube !#NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/4TJTD2bVoI
Renato Takaoka double la mise pour le Valenciennes FC !— Championnat National (@NationalFFF) August 15, 2025
2-1
Suivez le match en direct sur FFFtv sur la chaîne officielle du National sur YouTube !#NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/opVolGtlkG