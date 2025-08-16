クリス・プラット主演の人気アクションドラマ「ターミナル・リスト」の前日譚となる「ターミナル・リスト ～闇の狼～」が、2025年8月27日（水）よりにて配信開始となる。主演のほか製作総指揮も兼任しているプラットが、今後のさらなるシリーズ拡大に意欲を示した。

本シリーズはジャック・カーの同名小説に基づき、米海軍特殊部隊（ネイビーシールズ）のジェームズ・リース少佐（クリス・プラット）の孤独な戦いを描くアクション・スリラー。前日譚の「闇の狼」はシーズン1の5年前を舞台に、リースの盟友ベン・エドワーズ（テイラー・キッチュ）がネイビーシールズからCIAに移籍する経緯を描き、現在撮影中のシーズン2は続編小説『トゥルー・ビリーバー ターミナル・リスト2』が原作だという。

「闇の狼」でもメインキャストのひとりとして登場し、プロデュース業にも駆け回ったプラットは、米の質問にて「さらなるキャラクター、さらなる時系列の物語を描くことに興味はありますか？」と尋ねられ、「もちろん」と即答した。

「（『ターミナル・リスト』を）なるべく長く続けたいと思います。あらゆるキャラクターでスピンオフをやるアイデアはたくさんあるんです。ジャック・カーは非常に多作で、これまでに7冊を出版し、新たな主人公トム・リースを描く『Cry Havoc（原題）』ももうすぐ出版されます。だから『Cry Havoc』シリーズ化の話や、『闇の狼』『ターミナル・リスト』の新シーズンの話もあります。」

今回の主演を務めたキッチュは、「クリスの情熱なくして『闇の狼』はなかった」と称える。「シリーズを始めるのにひとつ、ここまで来るのにもうひとつ、とんでもない苦労だと思います。本当に素晴らしいことです」。

プラットが心を打たれたのは、ショーランナーのデヴィッド・ディジリオのもと、脚本やプロデュース、撮影などあらゆる局面に元軍人が参加していることだ。「専門知識や仕事への姿勢、根性──彼らが稀有な存在である理由が映画やテレビの世界で活きている。彼らが芸術を通じて自分を表現できるのは素晴らしい」と語り、そのリアリティが視聴者の心をつかんだのだと分析する。

「“アメリカや世界中の観客みんなに好かれたい、商業的で誰もが気に入るものに”という発想ではなく、“特殊部隊の隊員のために作るんだ、全員に気に入られなくてもいい”という姿勢。その本物志向がシリーズを特別なものにし、想定していたよりも多くの人々に届いたんだと思います。」

「ターミナル・リスト」シリーズについて、プラットは「こんなテレビ作品はほかにない。これからも続けていきたい」と強調する。「ジャック・カーの映像版ユニバースをさらに拡大し、すべてをつなぎあわせて、特別なものを作りたいと思っています」。

ドラマ「ターミナル・リスト ～闇の狼～」は、2025年8月27日（水）よりPrime Videoにて独占配信開始。

