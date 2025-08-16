¥É¥é¥Þ·Ð¸³¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ç¤Ê¤¼¡©28ºÐ¹ñÌ±Åª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤Ç¡È°µ´¬¤Î±éµ»¡É¤ò¸«¤»¤¿¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¡¢Mrs.GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¡¢¥ß¥»¥¹¡Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¦Âç¿¹¸µµ®¤¬¹¥±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿¹¤Ï2025Ç¯4·î25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤ÎÉ¾È½¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·è¤·¤Æ±éµ»·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢Âç¿¹¤ÎËÜºî½Ð±é¤¬4·îÃæ½Ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ÎÀ¼Í¥¤ò¡ÈÀ¼Í¥¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÇÐÍ¥¡É¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶»Áû¤®¤ò³Ð¤¨¤¿¡£Âç¿¹¤Î½Ð±é²ó¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉÔ°Â´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶Âç¿¹¤Î±éµ»¤ò¸«¤ë¤È¹Í¤¨¤Ï°ìÊÑ¡£¡ÖÇÐÍ¥¡¦Âç¿¹¸µµ®¡×¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤ºá°´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡Âç¿¹¤¬Ìò¤ËÍ¿¤¨¤ëÀâÆÀÎÏ
¡¡Âç¿¹¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾¶Ê¡Ø¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Ù¤Îºî¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¸³¶¤Ç1Ëü5000¶Ê°Ê¾å¤òºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¤¤¤º¤ß ¤¿¤¯¡×¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¤¤» ¤¿¤¯¤ä¡×¤À¡£Âè91²ó¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À18ºÐ¤Î³ØÀ¸¡£¤·¤«¤â³Ø¥é¥ó»Ñ¡£Âç¿¹¤Ï¸½ºß28ºÐ¤Ç10ºÐ²¼¤ÎÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¥Î¥ê¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤µ¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Î¸ÄÀ¤ò¤¤¤¤±öÇß¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÁÇ¿Í¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎËå¡¦¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Î¤¿¤á¤ËÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤¤ä¤Ä¥à¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢¥á¥¤¥³¤Ï¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î¿ÆÍ§¡¦·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¤¤»¥ë¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¥á¥¤¥³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¸÷¤ÎÂ®¤µ¤Ç¾ÃÌÇ¡£
¡¡²¼¿´¤Ï¤Ê¤¯½ã¿è¤Ë¥á¥¤¥³¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤¯¤ä¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£Îý½¬Ãæ¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¼êËÜ¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÂç¿¹¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤Èµ»ÎÌ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¤¿¤¯¤ä¤¬¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡±éµ»¤ÎÉý¹¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿1½µ´Ö
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢8·î11Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè20½µ¤Ç¸«¤»¤¿Âç¿¹¤Î±éµ»¤ÏÉ¬¸«¤À¡£Âè98ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¥¢¥¯¤Î¶¯¤¤µ¤±Ô¤Î±é½Ð²È¡¦ºî»ì²È¡¦¹½À®ºî²È¤ÎÏ»¸¶±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬Êë¤é¤¹²È¤òË¬¤ì¡¢¿ó¤Ë2¿Í¤¬À©ºî¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæÈþ½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢±ÊÊå¤Ï¤Î¤Ö¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¡¢¥á¥¤¥³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤Î»°Çï»Ò¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤ÆÇï¼ê¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆÍÈô¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¿¤¯¤ä¤Ï¤¹¤°¤ËÀ©»ß¡£¤½¤Î¸å¤â±ÊÊå¤ÎÆæ¥Î¥ê¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤òÀè¤Ë¿Ê¤á¤ë¡È»Ê²ñÌò¡É¤òÌ³¤á¤ë¡£Âè99ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î¸«³Ø¤ËÍè¤¿¿ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¤Õ¤¯¤ß¤Î¤¢¤ë¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë±ÊÊå¤Ë¡¢¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¡¢²¿¤â¸À¤¦¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤¿¤¯¤ä¡£¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¯¤ë±ÊÊå¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¡È¼õ¤±¡É¤Î±éµ»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤ë¡£
¡¡Âè99ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿ó¤ËÄÉ²Ã¤ÎÈ¯Ãí¤ò°ÍÍê¤¹¤ë»þ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡È´é·Ý¡É¤âÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÈ¾¤Ë¤ÏËÜÈÖÁ°Æü¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éºÙ¤«¤¤½¤ÀµÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë±ÊÊå¤Ë¤¿¤¯¤ä¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¿ó¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ê¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¡¢¤³¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¤Í¡¢¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³ëÆ£¤òÉ½¾ð¤ä¸À¤¤²ó¤·¤«¤éÉ½¸½¤·¡¢¡È¼õ¤±¡É¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±éµ»ÎÏ¤ÎÉý¹¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¢¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤âÇÝ¤ï¤ì¤¿±éµ»ÎÏ
¡¡Ìò¼Ô·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê±éµ»¤òÏ¢È¯¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ÎÂ¿¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ß¥»¥¹¤ÎMV¤Ë¤ÏÅöÁ³ÅÐ¾ì¤¬Â¿¤¤¡£MV¤Ï¶Ê¤òÊ¹¤«¤»¤ë±ÇÁü¤Î¤¿¤á¡¢À¼¤Ç±éµ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£É½¾ð¤ä¤·¤°¤µ¤Ç´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬Âç¿¹¤Î±éµ»ÎÏ¤Î²¼ÃÏ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èº£¸å¤Ï²»³Ú¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î±éµ»¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸½ºß¡¢ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡ÊRADWIMPS¡Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢Fukase¡ÊSEKAI NO OWARI¡Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ê¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬±ÇÁüºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤¬¼æ¤¤Ä¤±¤ë±éµ»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤ËMV¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉ®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö±éµ»¤¬ÀÛ¤¤¡×¤È°Â°×¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÂç¿¹¤Îº£¸å¤Î½Ð±éºî¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ãÊ¸¡¿Ë¾·îÍªÌÚ¡ä
¡ÚË¾·îÍªÌÚ¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼Ò²ñÌäÂê¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥°¥ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£º£¡¢ÃÎ¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@mochizukiyuuki
¡¡ÀµÄ¾¡¢Âç¿¹¤ÎËÜºî½Ð±é¤¬4·îÃæ½Ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ÎÀ¼Í¥¤ò¡ÈÀ¼Í¥¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÇÐÍ¥¡É¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶»Áû¤®¤ò³Ð¤¨¤¿¡£Âç¿¹¤Î½Ð±é²ó¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉÔ°Â´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶Âç¿¹¤Î±éµ»¤ò¸«¤ë¤È¹Í¤¨¤Ï°ìÊÑ¡£¡ÖÇÐÍ¥¡¦Âç¿¹¸µµ®¡×¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤ºá°´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¿¹¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾¶Ê¡Ø¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Ù¤Îºî¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¸³¶¤Ç1Ëü5000¶Ê°Ê¾å¤òºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¤¤¤º¤ß ¤¿¤¯¡×¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¤¤» ¤¿¤¯¤ä¡×¤À¡£Âè91²ó¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À18ºÐ¤Î³ØÀ¸¡£¤·¤«¤â³Ø¥é¥ó»Ñ¡£Âç¿¹¤Ï¸½ºß28ºÐ¤Ç10ºÐ²¼¤ÎÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¥Î¥ê¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤µ¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Î¸ÄÀ¤ò¤¤¤¤±öÇß¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÁÇ¿Í¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎËå¡¦¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Î¤¿¤á¤ËÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤¤ä¤Ä¥à¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢¥á¥¤¥³¤Ï¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î¿ÆÍ§¡¦·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¤¤»¥ë¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¥á¥¤¥³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¸÷¤ÎÂ®¤µ¤Ç¾ÃÌÇ¡£
¡¡²¼¿´¤Ï¤Ê¤¯½ã¿è¤Ë¥á¥¤¥³¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤¯¤ä¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£Îý½¬Ãæ¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¼êËÜ¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÂç¿¹¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤Èµ»ÎÌ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¤¿¤¯¤ä¤¬¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡±éµ»¤ÎÉý¹¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿1½µ´Ö
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢8·î11Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè20½µ¤Ç¸«¤»¤¿Âç¿¹¤Î±éµ»¤ÏÉ¬¸«¤À¡£Âè98ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¥¢¥¯¤Î¶¯¤¤µ¤±Ô¤Î±é½Ð²È¡¦ºî»ì²È¡¦¹½À®ºî²È¤ÎÏ»¸¶±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬Êë¤é¤¹²È¤òË¬¤ì¡¢¿ó¤Ë2¿Í¤¬À©ºî¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæÈþ½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢±ÊÊå¤Ï¤Î¤Ö¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¡¢¥á¥¤¥³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤Î»°Çï»Ò¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤ÆÇï¼ê¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆÍÈô¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¿¤¯¤ä¤Ï¤¹¤°¤ËÀ©»ß¡£¤½¤Î¸å¤â±ÊÊå¤ÎÆæ¥Î¥ê¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤òÀè¤Ë¿Ê¤á¤ë¡È»Ê²ñÌò¡É¤òÌ³¤á¤ë¡£Âè99ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î¸«³Ø¤ËÍè¤¿¿ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¤Õ¤¯¤ß¤Î¤¢¤ë¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë±ÊÊå¤Ë¡¢¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¡¢²¿¤â¸À¤¦¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤¿¤¯¤ä¡£¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¯¤ë±ÊÊå¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¡È¼õ¤±¡É¤Î±éµ»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤ë¡£
¡¡Âè99ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿ó¤ËÄÉ²Ã¤ÎÈ¯Ãí¤ò°ÍÍê¤¹¤ë»þ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡È´é·Ý¡É¤âÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÈ¾¤Ë¤ÏËÜÈÖÁ°Æü¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éºÙ¤«¤¤½¤ÀµÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë±ÊÊå¤Ë¤¿¤¯¤ä¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¿ó¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ê¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¡¢¤³¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¤Í¡¢¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³ëÆ£¤òÉ½¾ð¤ä¸À¤¤²ó¤·¤«¤éÉ½¸½¤·¡¢¡È¼õ¤±¡É¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±éµ»ÎÏ¤ÎÉý¹¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¢¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤âÇÝ¤ï¤ì¤¿±éµ»ÎÏ
¡¡Ìò¼Ô·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê±éµ»¤òÏ¢È¯¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ÎÂ¿¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ß¥»¥¹¤ÎMV¤Ë¤ÏÅöÁ³ÅÐ¾ì¤¬Â¿¤¤¡£MV¤Ï¶Ê¤òÊ¹¤«¤»¤ë±ÇÁü¤Î¤¿¤á¡¢À¼¤Ç±éµ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£É½¾ð¤ä¤·¤°¤µ¤Ç´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬Âç¿¹¤Î±éµ»ÎÏ¤Î²¼ÃÏ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èº£¸å¤Ï²»³Ú¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î±éµ»¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸½ºß¡¢ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡ÊRADWIMPS¡Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢Fukase¡ÊSEKAI NO OWARI¡Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ê¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬±ÇÁüºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤¬¼æ¤¤Ä¤±¤ë±éµ»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤ËMV¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉ®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö±éµ»¤¬ÀÛ¤¤¡×¤È°Â°×¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÂç¿¹¤Îº£¸å¤Î½Ð±éºî¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ãÊ¸¡¿Ë¾·îÍªÌÚ¡ä
¡ÚË¾·îÍªÌÚ¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼Ò²ñÌäÂê¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥°¥ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£º£¡¢ÃÎ¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@mochizukiyuuki