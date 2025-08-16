¤ª¥Ð¥«¥¿¥ì¥ó¥È¢ª49ºÐ¤ÇÂç³ØÂ´¶È¡¢²æ¤¬»Ò¤Ï³¤³°¤Ø¡Ä50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¬¡Èº£¤Î¿´¶¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢9¡Á21ºÐ¤Þ¤Ç¤Î5»ù¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤µ¤ó¡Ê50ºÐ¡Ë¤¬¡¢½é¤Î»Ò°é¤ÆËÜ¡Ø¡Ö¿´¤Ï¤«¤±¤Æ¤â¼ê¤Ï¤«¤±¤º¡×¤Ä¤ë¤Î²ÈÅÁÅý¡¦¸«¼é¤ê°é»ù ¤Ä¤ë¤Î¤Î²¸ÊÖ¤·¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤Ï°é»ù¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡Æó¼ïÌÈµö¤ÈÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î°é»ùË¡¤Ï¤Ä¤Í¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÉ×ÉØ·ö²Þ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤ë¤Î²È¤Î¤³¤È¡¢50ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¤É¤¦¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤«¡£¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ëº£¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÆÉ¤ó¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿ºÊ¤Î»×¤¤
¡½¡½ËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ü¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò²ñ¸«¤ÎºÝ¤Ë½é¤á¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç±ü¤µ¤ó¤¬¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ä¤ë¤Î¡Ë¡§¤ª¤½¤é¤¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¤«¼ñÌ£¤Ê¤Î¤«¡¢±ü¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ä¤ë¤Î¡§¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª ËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤´·ëº§20Ç¯¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤â¸ß¤¤¤òµö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È²ñ¸«¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¡§·ëº§¤·¤Æ20Ç¯´Ö¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÉ×ÉØ·ö²Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï·ö²Þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Ø¥óÃî¤¬¸¦Ëá¤µ¤ì¤Æ´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ºÇ½é¤Ï¿Í´ÖÆ±»Î¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤´ÈÓÎ³¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¦¤¤¤Ê¤¤¤Ç·ö²Þ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó»Ò°é¤Æ¤Î¤Û¤¦¤Ë¿À·Ð¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«·ö²Þ¤é¤·¤¤·ö²Þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ö²Þ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤¢ÁêÅö·ö²Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¡£
¡½¡½¤¢¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª ·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¤á¤º¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤Ä¤ë¤Î¡§¤¤¤ÄµÙ¤ß¤Ç¤¤¤Ä»Å»ö¤Ê¤Î¤«¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¾ì¹ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤ÏË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡Ö°é»ùµÙ¶È¤ÇµÙ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ö²Þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ä¤ë¤Î²ÈÅÁÅý¤Î°é»ù¡Ö¿´¤Ï¤«¤±¤Æ¤â¼ê¤Ï¤«¤±¤º¡×
¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¿´¤Ï¤«¤±¤Æ¤â¼ê¤Ï¤«¤±¤º¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ä¤ë¤Î²ÈÅÁÅý¤Î¸«¼é¤ê°é»ùË¡¤Ï¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤ë¤Î¡§¤³¤ì¤ÏËÍ¤À¤±¤ÎÈ¯¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¸½¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿´¤Ï¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ê¤Ï¤«¤±¤Ê¤¤¤è¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡¢°é¤Ä¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´ÇÛ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»Ò°é¤Æ¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¶ÉÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¡§ÌîºÚºî¤ê¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌîºÚ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÈîÎÁ¡¦ÌµÇÀÌô¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Û¤«¤ÎÈª¤Ë°Ü¤Ã¤ÆÇÀÌô¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â°é¤Ä¡£
¤ª°ò¤À¤Ã¤ÆÅÚ¤ËËä¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Á³ÇÀË¡¤â¤¢¤ê¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤¹¤¯¤¹¤¯¶¯¤¯°é¤Ä¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çº¬¤ò¿¤Ð¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç±ÉÍÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦°é¤ÁÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤Ï°é»ù¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡Æó¼ïÌÈµö¤ÈÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î°é»ùË¡¤Ï¤Ä¤Í¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÆÉ¤ó¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿ºÊ¤Î»×¤¤
¡½¡½ËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ü¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò²ñ¸«¤ÎºÝ¤Ë½é¤á¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç±ü¤µ¤ó¤¬¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ä¤ë¤Î¡Ë¡§¤ª¤½¤é¤¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¤«¼ñÌ£¤Ê¤Î¤«¡¢±ü¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ä¤ë¤Î¡§¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª ËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤´·ëº§20Ç¯¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤â¸ß¤¤¤òµö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È²ñ¸«¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¡§·ëº§¤·¤Æ20Ç¯´Ö¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÉ×ÉØ·ö²Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï·ö²Þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Ø¥óÃî¤¬¸¦Ëá¤µ¤ì¤Æ´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ºÇ½é¤Ï¿Í´ÖÆ±»Î¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤´ÈÓÎ³¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¦¤¤¤Ê¤¤¤Ç·ö²Þ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó»Ò°é¤Æ¤Î¤Û¤¦¤Ë¿À·Ð¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«·ö²Þ¤é¤·¤¤·ö²Þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ö²Þ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤¢ÁêÅö·ö²Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¡£
¡½¡½¤¢¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª ·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¤á¤º¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤Ä¤ë¤Î¡§¤¤¤ÄµÙ¤ß¤Ç¤¤¤Ä»Å»ö¤Ê¤Î¤«¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¾ì¹ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤ÏË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡Ö°é»ùµÙ¶È¤ÇµÙ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ö²Þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ä¤ë¤Î²ÈÅÁÅý¤Î°é»ù¡Ö¿´¤Ï¤«¤±¤Æ¤â¼ê¤Ï¤«¤±¤º¡×
¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¿´¤Ï¤«¤±¤Æ¤â¼ê¤Ï¤«¤±¤º¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ä¤ë¤Î²ÈÅÁÅý¤Î¸«¼é¤ê°é»ùË¡¤Ï¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤ë¤Î¡§¤³¤ì¤ÏËÍ¤À¤±¤ÎÈ¯¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¸½¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿´¤Ï¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ê¤Ï¤«¤±¤Ê¤¤¤è¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡¢°é¤Ä¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´ÇÛ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»Ò°é¤Æ¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¶ÉÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¡§ÌîºÚºî¤ê¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌîºÚ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÈîÎÁ¡¦ÌµÇÀÌô¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Û¤«¤ÎÈª¤Ë°Ü¤Ã¤ÆÇÀÌô¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â°é¤Ä¡£
¤ª°ò¤À¤Ã¤ÆÅÚ¤ËËä¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Á³ÇÀË¡¤â¤¢¤ê¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤¹¤¯¤¹¤¯¶¯¤¯°é¤Ä¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çº¬¤ò¿¤Ð¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç±ÉÍÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦°é¤ÁÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£