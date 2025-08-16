µð¿Í¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬»Ë¾åºÇÂ®NPBÄÌ»»200¥»¡¼¥ÖÃ£À®¡ªÃ«ÈË»á¡ÖºÇ½é¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¤â½ÐÍè¤º¡ÄÊÑ²½µå¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯Æþ¤é¤º¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤Ï15Æü¡¢ºå¿À¤È¤Î»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë6¡Ý5¤Ç¾¡Íø¡£4ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²óÎ¢¡¢ÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Î3¥é¥ó¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£¤½¤Î¸å3¡Ý5¤È¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë¤ÏÂåÂÇ¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¤Î2¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯8²ó¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬µ¾Èô¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ë¤Ï¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Äù¤á¡¢NPBÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡15ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüNPBÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£ÈÖÁÈMC¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï°éÀ®¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÄÌ»»348»î¹ç¤ÇÃ£À®¡£¡Ê²£ÉÍ¤Î¡Ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï370»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î²÷µó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿´Û»³¾»Ê¿»á¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤ÏÀèÈ¯¤â¤·¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤ÏËÉ¸æÎ¨6ÅÀÂæ¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢3Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤«¤é¤³¤Î»î¹ç¿ô¡£¤½¤·¤Æ6Ç¯ÌÜ¤Ç¤³¤ì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ã«ÈË»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¤â½ÐÍè¤º¡Ä¡£ÊÑ²½µå¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¤¤¤é¤º¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
