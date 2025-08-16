³ÚÅ·¡¢ÎëÌÚæÆÅ·¤¬¼é¸î¿À¤ËÌ¾¾è¤ê¡Ä¡ª¡©º´Çìµ®¹°»á¡ÖÂ§ËÜÅê¼ê¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÁè¤¤¤Ë´üÂÔ
¡¡³ÚÅ·¤Ï15Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î»î¹ç¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ë3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤ÎÁñ»Ê¹¯À¿¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢8²ó¤ÏÀ¾¸ýÄ¾¿Í¡¢9²ó¤ÏÎëÌÚæÆÅ·¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄù¤á¡¢ÀÜÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÀ¾¸ýÄ¾¿Í¡õÎëÌÚæÆÅ·¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£Ã¥»°¿¶Î¨¤¬¶¼°Ò¤Î¡Ö13.25¡×¤ò¸Ø¤ëÀ¾¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Î´Û»³¾»Ê¿»á¤Ï¡Ö9¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç13¸Ä¼è¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¿¶¤ê¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬¶¯¤¤¤Î¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ¼±¤µ¤»¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃ¥»°¿¶¤¬Â¿¤¤Í×°ø¤ò²òÀÏ¡£
¡¡¤Þ¤¿9²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚæÆÅ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º´Çìµ®¹°»á¤Ï¡ÖÎëÌÚÅê¼ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¶¯¤µ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢1ÅÙ¿¿¸å¤í¤«¤é¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¨¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾õÂÖ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Í¡¢¤Þ¤¿ÎëÌÚÅê¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ§ËÜÅê¼ê¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡´Û»³»á¤Ï¡ÖÀ¾¸ýÅê¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¾å¼ê¤¯°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¶õ¿¶¤ê¤¬¤È¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÎëÌÚÅê¼ê¤âÃ¥»°¿¶Î¨¤¬11.00¶á¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»°¿¶¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤È¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
