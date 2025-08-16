8月18日は3つの吉日が重なる超開運日！ 「やるといいこと」「やらない方がいいこと」は？
2025年8月18日は、「一粒万倍日」「大明日」「母倉日」の3つの吉日が重なる、トリプル開運日！
何か新しいことを始めたいと考えているなら、この日に行動を起こすのがいいでしょう。たとえ小さな一歩でも、始めたことが大きな成果へとつながるエネルギーに満ちた特別な日です。
この日にやってくる3つの吉日の特徴と、「やるといいこと」「やらない方がいいこと」を紹介します。人生を好転させるきっかけをつかんでくださいね！
一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）とは、「一粒の籾（もみ）を撒けばやがて万倍にも実り、大きく立派な稲穂へと育つ」という意味を持つ、とても縁起のいい吉日です。
一粒万倍日に始めたことは、大きな成果を生むとされることから、物事のスタートに最適な日といわれています。新しい挑戦や、人生における重要な決断をするなら、ぜひこの日に。趣味や習い事、スキルアップための勉強、ダイエットを始めるのもおすすめ。理想の自分へ近づくための最初の一歩を踏み出してみましょう。
また、一粒万倍日は金運アップにも効果があるといわれています。金銭的な豊かさにつながるような、投資や副業、新規事業のスタートなども◎。いずれ大きな富となって返ってくるかもしれません。
神社を参拝することで、ご利益も万倍になるといわれているので、運気を高めたい方は、足を運んでみてくださいね。
▼大明日
大明日（だいみょうにち）は、暦の中で特に縁起がいいとされる、暦注（れきちゅう）の「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つ。「天からの恩恵を、全ての人が受けとれる日」という意味があります。
大明日は、全ての行いに太陽の恵みが宿るため、何をやっても物事がスムーズに進みやすい吉日。特に入籍や結婚式といった人生の節目となるようなイベントや、旅行や引っ越しなどの移動を伴う予定との相性がよく、お祝い事をする日としても適しています。
特別なイベントがなくても、新しいスタートを切るのによい日なので、うまくいかせたいことがあるのなら、何かしらのアクションを起こしてみて。太陽のエネルギーがよい流れへと導いてくれるでしょう。
▼母倉日
母倉日（ぼそうにち）は、「母が子を育てるように、天が人々をあたたかく見守り、慈しむ日」とされる縁起のいい吉日です。この日に始めたことは、天からの恵みを受けて、よい方向へと導かれるといわれています。
特に家庭や愛情に関することとの相性がよく、入籍や結婚、プロポーズや告白といった、恋愛の大切な節目にぴったりのタイミングです。
また、出産や子育てに向けた準備としての引っ越しや、新居の購入、リフォームなど、住まいや家族に関わるライフイベントにも適しています。
さらに母倉日は、「万物が芽吹き、やがて繁栄へとつながる吉日」ともいわれており、新しいことにチャレンジするのにも絶好の機会。起業や開業、会社の設立など、大きく育てたい物事のスタート日に選ぶと、よい流れに乗れるかもしれません。
一粒万倍日のパワーで、ほかの開運日のご利益も何倍にも広がります。ちょっとの勇気で起こせる小さなアクションでも大丈夫。そのアクションが、やがて万倍の実りとなって、人生を豊かにしてくれるはずです。
これまで挑戦したかったのに最初の一歩が踏み出せなかったことがあるのなら、この機会にトライしてみましょう。
金運もアップする日なので、お金にまつわる行動も吉。新たなビジネスや副業を始めたり、口座を開設するなど、金運アップにつながる「種まき」をしてみては？
▼【やるといいこと】
・開店、開業する
・新規事業を始める
・会社の登記をする
・新居の購入やリフォームをする
・趣味や習い事をスタートする
・投資をする
・副業を始める
・口座を開設する
・引っ越しをする
・旅行をする
・転職をする
・入籍やプロポーズ、告白をする
・神社に参拝する
・お祝い事をする
ネガティブな発言やマイナスな行動は運気を低下させたり、トラブルを引き寄せる可能性があるので、この日の言動は特に注意が必要です。できるだけ前向きで穏やかな気持ちで過ごすように意識してみてくださいね。
▼【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・心配や不安なことばかり考える
やりたいことがあるけれど、やる気が起きなかったり、不安や恐れを感じて動き出せないこともあるかもしれません。そんなときは、動けない自分を責めるのではなく、そんな自分の心や身体に寄り添ってみて。そこで得られた安心や安全という感覚が、次の一歩を踏み出すエネルギーになるかもしれません。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィールさまざまな開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
何か新しいことを始めたいと考えているなら、この日に行動を起こすのがいいでしょう。たとえ小さな一歩でも、始めたことが大きな成果へとつながるエネルギーに満ちた特別な日です。
この日にやってくる3つの吉日の特徴と、「やるといいこと」「やらない方がいいこと」を紹介します。人生を好転させるきっかけをつかんでくださいね！
8月18日にやってくる3つの吉日▼一粒万倍日
一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）とは、「一粒の籾（もみ）を撒けばやがて万倍にも実り、大きく立派な稲穂へと育つ」という意味を持つ、とても縁起のいい吉日です。
一粒万倍日に始めたことは、大きな成果を生むとされることから、物事のスタートに最適な日といわれています。新しい挑戦や、人生における重要な決断をするなら、ぜひこの日に。趣味や習い事、スキルアップための勉強、ダイエットを始めるのもおすすめ。理想の自分へ近づくための最初の一歩を踏み出してみましょう。
また、一粒万倍日は金運アップにも効果があるといわれています。金銭的な豊かさにつながるような、投資や副業、新規事業のスタートなども◎。いずれ大きな富となって返ってくるかもしれません。
神社を参拝することで、ご利益も万倍になるといわれているので、運気を高めたい方は、足を運んでみてくださいね。
▼大明日
大明日（だいみょうにち）は、暦の中で特に縁起がいいとされる、暦注（れきちゅう）の「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つ。「天からの恩恵を、全ての人が受けとれる日」という意味があります。
大明日は、全ての行いに太陽の恵みが宿るため、何をやっても物事がスムーズに進みやすい吉日。特に入籍や結婚式といった人生の節目となるようなイベントや、旅行や引っ越しなどの移動を伴う予定との相性がよく、お祝い事をする日としても適しています。
特別なイベントがなくても、新しいスタートを切るのによい日なので、うまくいかせたいことがあるのなら、何かしらのアクションを起こしてみて。太陽のエネルギーがよい流れへと導いてくれるでしょう。
▼母倉日
母倉日（ぼそうにち）は、「母が子を育てるように、天が人々をあたたかく見守り、慈しむ日」とされる縁起のいい吉日です。この日に始めたことは、天からの恵みを受けて、よい方向へと導かれるといわれています。
特に家庭や愛情に関することとの相性がよく、入籍や結婚、プロポーズや告白といった、恋愛の大切な節目にぴったりのタイミングです。
また、出産や子育てに向けた準備としての引っ越しや、新居の購入、リフォームなど、住まいや家族に関わるライフイベントにも適しています。
さらに母倉日は、「万物が芽吹き、やがて繁栄へとつながる吉日」ともいわれており、新しいことにチャレンジするのにも絶好の機会。起業や開業、会社の設立など、大きく育てたい物事のスタート日に選ぶと、よい流れに乗れるかもしれません。
8月18日にやるといいこと2025年8月18日は、始めたことがよい流れに乗り、理想の未来へとスムーズに近づいていく超開運日！ 大きく成長させたいことや、自分の夢をかなえるための一歩を踏み出すには、まさに絶好のタイミングです。
一粒万倍日のパワーで、ほかの開運日のご利益も何倍にも広がります。ちょっとの勇気で起こせる小さなアクションでも大丈夫。そのアクションが、やがて万倍の実りとなって、人生を豊かにしてくれるはずです。
これまで挑戦したかったのに最初の一歩が踏み出せなかったことがあるのなら、この機会にトライしてみましょう。
金運もアップする日なので、お金にまつわる行動も吉。新たなビジネスや副業を始めたり、口座を開設するなど、金運アップにつながる「種まき」をしてみては？
▼【やるといいこと】
・開店、開業する
・新規事業を始める
・会社の登記をする
・新居の購入やリフォームをする
・趣味や習い事をスタートする
・投資をする
・副業を始める
・口座を開設する
・引っ越しをする
・旅行をする
・転職をする
・入籍やプロポーズ、告白をする
・神社に参拝する
・お祝い事をする
8月18日にやらない方がいいこと一粒万倍日にしたことは、よいことだけでなく、悪いことも万倍になって返ってきてしまうといわれています。
ネガティブな発言やマイナスな行動は運気を低下させたり、トラブルを引き寄せる可能性があるので、この日の言動は特に注意が必要です。できるだけ前向きで穏やかな気持ちで過ごすように意識してみてくださいね。
▼【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・心配や不安なことばかり考える
やりたいことがあるけれど、やる気が起きなかったり、不安や恐れを感じて動き出せないこともあるかもしれません。そんなときは、動けない自分を責めるのではなく、そんな自分の心や身体に寄り添ってみて。そこで得られた安心や安全という感覚が、次の一歩を踏み出すエネルギーになるかもしれません。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィールさまざまな開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)