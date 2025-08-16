¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÆüÂç»°¤¬½é²ó£µÆÀÅÀ¡¡ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç¹âÀî³Ø±à¤ÏÁá¤¯¤â¥¨¡¼¥¹ÅÐÈÄ
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£±£±Æü¡¡¢¦£³²óÀï¡¡ÆüÂç»°¡½¹âÀî³Ø±à¡Ê£±£¶Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¶¯ÎÏ¡¦ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡ËÂÇÀþ¤¬¡¢¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤ÎÀèÈ¯¡¦ÇØÈÖ¹æ£±£°¤ÎÌÚ²¼±ÍÆóÅê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÌðÊ¸ÂÀÊá¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¹âÀî³Ø±à¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤ÇÆüÂç»°¤ÏÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤ò¤ß¤»¡¢£²»à»°ÎÝ¡¢ÖºÅÄÂçæÆ³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þÂÇ¡¢£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ìµó£µÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹âÀî³Ø±à¤ÎÌÚ²¼¤ÏÆüÂç»°¤Î¶áÆ£Í¥¼ùÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë£µÅÀÌÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Î¾¾ËÜÏ¢ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬½é²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£