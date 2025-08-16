9日に28歳で死去したプロボクサー浦川大将さん（帝拳）の通夜が15日、都内の町屋斎場で行われた。所属していた帝拳ジムのスタッフ、選手ら関係者約400人が参列。帝拳ジムは同日、以下の通り文書を発表した。

【このたびは、故 浦川大将の葬儀に際し、皆様より心温まるご厚情とご配慮を賜り、誠にありがとうございました。皆様のご厚情により、約400名もの皆様にご参列いただき、滞りなく葬儀を終えることができましたこと、心より深く感謝申し上げます。

ご多忙の中ご参列賜りましたことに厚く御礼申し上げます。また、皆様から過分なるご弔慰のお言葉並びにご供花・ご供物を賜り、謹んで霊前にお供え申し上げました。皆様のお心遣いに改めて御礼申し上げるとともに、生前に賜りましたご厚誼に深く感謝申し上げます。

故 浦川大将は、幼少期から野球で鍛え上げた強靭な肉体と精神を土台として、入門したその日から毎日遅くまでジムで汗を流し、アマチュア経験豊富な選手達とも肩を並べて練習に励みました。そのボクシングに対するひたむきな姿は、確かに私たち選手、スタッフの心に刻まれております。

ここに、かけがえのない仲間を失った悲しみを禁じ得ず、誠に痛惜の念に堪えません。

ご遺族の皆様には、心よりお悔やみ申し上げます。

帝拳ボクシングジム】

浦川さんは2日に東京・後楽園ホールで行われた、日本ライト級挑戦者決定戦で同級5位の斎藤陽二（29＝角海老宝石）と対戦し8回TKO負け。試合後は都内の病院に救急搬送。急性硬膜下血腫のため開頭手術を受け、9日に28歳で亡くなった。

葬儀は16日午前10時30分から同斎場で行われる。