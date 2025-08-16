一つの決断が命運を分けた。これもまた、ポーカーの面白さ。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。新田渓が優勝を目前で逃し、岡本詩菜に特大ポットをさらわれるシーンに、視聴者から様々なコメントが寄せられた。

【映像】美女の“大胆ブラフ”にイケメンが悶絶陥落の瞬間

新田が17万4500点、岡本が14万8500点と、やや新田リードで迎えたこの局面。新田はスペードとダイヤの「55」。対する岡本はハートとダイヤの「A6」。フロップにはスペードの「8」とハートの「5」、スペードの「3」が現れた。セット（スリーカード）が完成した新田は1万3000点のベット。岡本はこれにコールで応じた。勝率は新田が95％と圧倒的優勢だ。

ターンはハートの「10」。岡本がチェックで回すと、新田は2万3000点のベット。岡本は再びコール。リバーはハートの「2」。岡本は再びチェックを選択。ここで新田は5万2000点の大型ベットを放った。岡本は間髪入れずに「オールイン」と宣言。負ければ敗退の大勝負に出た。実況の田口尚平は「オールインです！」と熱を込める。

「コールすれば、チャンピオンです！」と田口。新田は瞬きを繰り返しながら熟考に入り、チップを触っては放し、こめかみに指を添えて、深いため息をついた。対面の岡本は、ただ黙ってボードを見つめている。「一言です。一言でゲームセット」と田口の声にも緊張が混じる。長考の末、ディーラーに「すみません…」と小さく声を漏らす新田。

「ここが新田渓選手にとって、今日一番の山場です！」とさらに実況のテンションが上がる中、新田が下した決断はフォールド。その瞬間、ほぼ手にしていた優勝がスルリと離れていった。田口は「フォールドだぁ！」と叫ぶ。視聴者からは「でかいぞ」「うおおおお」「これはすごい」「ほぼ決まったか」と大きな反響が上がった。

試合後のインタビューで新田は、「一般的に想像するようなブラフコンボ分は、ターンのサイズで落とされ切っちゃっているというのが決め手だった」と振り返り、さらに「してやられた可能性はある」と悔しさをにじませながら語った。

◆ABEMA POKER INVITATIONAL 国内最高峰のポーカープレイヤー8名が火花を散らす「ABEMA」オリジナルの“招待制”新トーナメント。優勝賞金は1,000万円。8人1テーブルで一度敗退すると再エントリー不可能の一発勝負で争われる。

（ABEMA／「ABEMA POKER INVITATIONAL」より）