浜辺美波×目黒蓮による“最高のお見送り”が奇跡を起こす―映画『ほどなく、お別れです』特報解禁！
浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する映画『ほどなく、お別れです』より、特報映像が解禁された。
【動画】美空（浜辺美波）と漆原（目黒蓮）が葬祭プランナーとして真摯に向き合う姿が描き出された『ほどなく、お別れです』特報
「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計40万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）を実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職したヒロインと、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナーがタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語だ。
本作のメガホンをとるのは三木孝浩。脚本は岡田惠和監修のもと、連続ドラマ『ライオンのおやつ』など、数々のドラマを手掛けてきた本田隆朗が務める。音楽は亀田誠治が担当。新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を目黒が演じ、初共演を果たす。
このたび、美空と漆原による“最高のお見送り”が奇跡を起こす―温かさと希望に満ちた本編映像が初公開。誰にでもやってくる、永遠のお別れ―。決して避けては通れない「悲しみ」を明日を生きる「希望」に変えるため、“最高のお見送り”を目指す美空と漆原の2人が、葬祭プランナーとして真摯に向き合う姿が描き出されている。
映像内では納棺師としての顔も持つ漆原が「納棺の儀」を丁寧に執り行う姿も。教育係の漆原から厳しい指導を受けていた美空も、遺族や故人に対して常に誠実に寄り添う彼の姿に徐々に憧れを抱き、そんな2人がタッグを組むことで、やがて最期の瞬間に最高の奇跡が起こる。三木監督による柔らかな色調の映像、そして、亀田による優しく染みわたる劇中音楽からも温かさと希望を感じる特報映像になっている。
映画タイトルにもなっており、本映像の最後を締めくくる、漆原の「ほどなく、お別れです」という言葉に込められた、本当の意味とは―？ この特報映像は、8月1日より全国の映画館にて順次上映されている。
映画『ほどなく、お別れです』は、2026年2月6日全国公開。
