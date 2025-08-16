½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÌóÄê²ó¿ô Áý²ÃÎ¨¡Û (8·î15Æü)
¡¡¡üº£½µ¤ÎÌóÄê²ó¿ôÁý²ÃÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨Á°½µ¤ÎÌóÄê²ó¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ëº£½µ¤ÎÌóÄê²ó¿ôÁý²ÃÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡ÊÌóÄê²ó¿ô¤ÏÁ°½µ¡¢º£½µ¤È¤â¤Ë£±½µ´Ö¤Î£±ÆüÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ²ó¿ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,320ÌÃÊÁ ¡Êº£½µ¤ÎÌóÄê²ó¿ô¡§300²ó°Ê¾å¡Ë――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡ Áý²ÃÎ¨ (ÌóÄê²ó¿ô)¡¡³ô²Á (Á°½µÈæÎ¨)¡¡ »Ø¿ôºÎÍÑ/¥Æー¥Þ
£±. <7271> °Â±Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡115ÇÜ ( 3,334) ¡¡¡¡812¡¡( +11.5 )¡¡ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢
£². <7375> ¥ê¥Õ¥¡¥Ð¥¹£Ç¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡44.2ÇÜ ( ¡¡265) ¡¡¡¡859¡¡( +13.9 )¡¡
£³. <3997> £Ô¥ïー¥¯¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡43.5ÇÜ ( 2,046)¡¡¡¡2479¡¡( +81.7 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
£´. <5870> ¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡31.5ÇÜ ( 1,038) ¡¡¡¡935¡¡( +31.1 )¡¡
£µ. <8105> ËÙÅÄ´ÝÀµ¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡31.3ÇÜ (23,234) ¡¡¡¡380¡¡( +78.4 )¡¡
£¶. <4586> ¥á¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡29.7ÇÜ ( 5,974) ¡¡¡¡122¡¡( +69.4 )¡¡
£·. <7822> ±ÊÂç»º¶È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡26.2ÇÜ ( 2,098) ¡¡¡¡272¡¡( +12.9 )¡¡
£¸. <2481> ¥¿¥¦¥ó£Î¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡25.5ÇÜ ( ¡¡102) ¡¡¡¡784¡¡(¡¡+8.1 )¡¡
£¹. <9976> ¥»¥¥Á¥åー¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡25.3ÇÜ (¡¡¡¡76)¡¡¡¡1001¡¡(¡¡-0.8 )¡¡
10. <6029> ¥¢¥È¥é£Ç¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡22.0ÇÜ ( 3,584) ¡¡¡¡335¡¡( +77.2 )¡¡
11. <9365> ¥È¥ìー¥Ç¥£¥¢¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡21.6ÇÜ ( ¡¡238)¡¡¡¡1401¡¡(¡¡+4.7 )¡¡
12. <5985> ¥µ¥ó¥³ー¥ë¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡19.6ÇÜ (11,306) ¡¡¡¡828¡¡( +87.3 )¡¡ ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢
13. <9213> ¥»¥¤¥Õ¥¡ー¥È¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡18.2ÇÜ ( ¡¡109) ¡¡¡¡878¡¡(¡¡+4.3 )¡¡
14. <4990> ¾¼ÏÂ²½¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡17.2ÇÜ (¡¡¡¡86) ¡¡¡¡476¡¡(¡¡+0.6 )¡¡
15. <3392> ¥Ç¥ê¥«¥Õ£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡16.5ÇÜ ( ¡¡777) ¡¡¡¡803¡¡( +10.3 )¡¡
16. <3928> ¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡15.6ÇÜ ( ¡¡718) ¡¡¡¡247¡¡(¡¡-4.6 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
17. <6149> ¾®ÅÄ¸¶¥¨¥ó¥¸¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡15.4ÇÜ ( ¡¡554)¡¡¡¡2303¡¡( +17.3 )¡¡ ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢
18. <6193> ¥Ðー¥Á¥ã¥ì¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡14.9ÇÜ ( ¡¡194)¡¡¡¡1045¡¡( +35.5 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
19. <7369> ¥á¥¤¥Ûー£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡14.5ÇÜ ( ¡¡726) ¡¡¡¡713¡¡( -10.9 )¡¡
20. <9259> ¥¿¥«¥è¥·£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡14.3ÇÜ ( ¡¡100) ¡¡¡¡727¡¡(¡¡+3.4 )¡¡
21. <4240> ¥¯¥é¥¹¥¿ー¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡13.8ÇÜ ( ¡¡886) ¡¡¡¡373¡¡( +19.2 )¡¡
22. <7071> ¥¢¥ó¥Ó¥¹£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡13.7ÇÜ ( 8,800) ¡¡¡¡772¡¡( +47.0 )¡¡ JPXÆü·Ð400ºÎÍÑ
23. <3796> ¤¤¤¤À¸³è¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡13.5ÇÜ ( ¡¡135) ¡¡¡¡665¡¡( +33.3 )¡¡
24. <5998> ¥¢¥É¥Ð¥Í¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡13.5ÇÜ ( ¡¡135)¡¡¡¡1079¡¡( +28.0 )¡¡
25. <5587> ¥¤¥ó¥Ð£Ð£Æ¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡12.1ÇÜ ( ¡¡521)¡¡¡¡1325¡¡( +38.2 )¡¡
26. <6538> ¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥¿¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡12.1ÇÜ ( 1,064) ¡¡¡¡279¡¡( +29.8 )¡¡
27. <8705> Æü»º¾Ú·ô£Ç¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡11.6ÇÜ ( ¡¡936) ¡¡¡¡179¡¡(¡¡+2.3 )¡¡
28. <9322> ÀîÀ¾ÁÒ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡11.4ÇÜ ( ¡¡182)¡¡¡¡1306¡¡(¡¡+8.2 )¡¡
29. <9218> £Í£È£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡11.2ÇÜ ( ¡¡762) ¡¡¡¡843¡¡( +22.2 )¡¡
30. <6343> ¥Õ¥êー¥¸¥¢¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡11.2ÇÜ ( ¡¡257) ¡¡¡¡115¡¡(¡¡+8.5 )¡¡
31. <3842> ¥Í¥¯¥¹¥¸¥§¥ó¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡11.1ÇÜ ( ¡¡323)¡¡¡¡1178¡¡( +23.2 )¡¡
32. <7814> ÆüËÜÁÏÈ¯£Ç¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡10.8ÇÜ ( ¡¡184) ¡¡¡¡746¡¡( +37.4 )¡¡
33. <4391> ¥í¥¸¥¶ー¥É¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡10.6ÇÜ ( ¡¡424)¡¡¡¡1539¡¡( +21.0 )¡¡
34. <4255> £Ô£È£Å£Ã£Ï£Ï¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡10.3ÇÜ (¡¡¡¡93) ¡¡¡¡953¡¡( +10.7 )¡¡
35. <6229> ¥ªー¥±ー¥¨¥à¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡9.9ÇÜ ( ¡¡318)¡¡¡¡1513¡¡( +16.6 )¡¡
36. <4068> ¥Ù¥¤¥·¥¹¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡9.9ÇÜ ( ¡¡207)¡¡¡¡2014¡¡(¡¡-4.3 )¡¡ ¥É¥íー¥ó´ØÏ¢
37. <3719> £Á£É¥¹¥Èー¥à¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡9.5ÇÜ ( 1,058) ¡¡¡¡243¡¡(¡¡-3.6 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
38. <3683> ¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥ó¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡9.4ÇÜ ( ¡¡548)¡¡¡¡1413¡¡(¡¡+7.5 )¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
39. <2750> ÀÐ¸÷¾¦»ö¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡9.4ÇÜ ( ¡¡206)¡¡¡¡1272¡¡( +10.1 )¡¡
40. <3924> ¥é¥ó¥É¥³¥ó¥Ô¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡9.3ÇÜ ( ¡¡518) ¡¡¡¡912¡¡( +15.0 )¡¡
41. <4017> ¥¯¥êー¥Þ¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡9.2ÇÜ ( ¡¡697) ¡¡¡¡314¡¡( +15.4 )¡¡
42. <3143> ¥ªー¥¦¥¤¥ë¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡9.1ÇÜ ( ¡¡145)¡¡¡¡2116¡¡( +18.1 )¡¡
43. <9337> ¥È¥ê¥É¥ê¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡9.0ÇÜ ( ¡¡350)¡¡¡¡2695¡¡( +21.4 )¡¡
44. <3540> £Ã£é¥á¥Ç¥£¥«¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡8.8ÇÜ ( 1,097)¡¡¡¡1526¡¡( +16.5 )¡¡
45. <4398> £Â£Â£Ó£å£ã¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡8.8ÇÜ (¡¡¡¡97)¡¡¡¡1296¡¡(¡¡+2.0 )¡¡ ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢
46. <4172> ÅìÏÂ¥Ï¥¤¥·¥¹¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡8.7ÇÜ (¡¡¡¡87)¡¡¡¡2276¡¡(¡¡-4.2 )¡¡
47. <3397> ¥È¥ê¥Éー¥ë¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡8.6ÇÜ ( 9,150)¡¡¡¡5152¡¡( +13.6 )¡¡
48. <150A> £Ê£Ó£È¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡8.5ÇÜ ( ¡¡170) ¡¡¡¡403¡¡(¡¡-4.3 )¡¡
49. <2981> ¥é¥ó¥Ç¥£¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡8.5ÇÜ ( ¡¡221)¡¡¡¡2224¡¡( +14.1 )¡¡
50. <4838> £Ó£Ó£Ó£Ë£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡8.3ÇÜ ( ¡¡399) ¡¡¡¡748¡¡( +14.7 )¡¡
