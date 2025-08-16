½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¶È¼ïÊÌ¡¡ÆÍîÎ¨¡Û (8·î15Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î¶È¼ïÊÌÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡¢¨8·î15Æü½ªÃÍ¤Î8·î8Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÍîÎ¨
¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¡§¡¡28 ¶È¼ï¡¡¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¡§¡¡ 5 ¶È¼ï
¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1619ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¡§ 839 ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¡§ 749 ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¾¡§¡¡31 ÌÃÊÁ
¡¡¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¡¡¡¡¡¡ÆÍîÎ¨(¡ó) ¡¡¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¡¡¾å°Ì3ÌÃÊÁ
£±. ¶ä¹Ô¶È(0278)¡¡¡¡¡¡¡¡ +9.38 ¡¡³ÚÅ·¶ä <5838> ¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê <8306> ¡¢»°°æ½»Í§£Æ£Ç <8316>
£². ÈóÅ´¶âÂ°(0263)¡¡¡¡¡¡ +6.22 ¡¡»°°æ¶â <5706> ¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é <5803> ¡¢£Ê£Ø¶âÂ° <5016>
£³. ÊÝ¸±¶È(0280)¡¡¡¡¡¡¡¡ +4.98 ¡¡¥¢¥Ë¥³¥à£È£Ä <8715> ¡¢£Í£Ó¡õ£Á£Ä <8725> ¡¢Åìµþ³¤¾å <8766>
£´. ¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ(0279)¡¡¡¡ +4.83 ¡¡¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹£Ç <8698> ¡¢ÌîÂ¼ <8604> ¡¢£Ó£Â£É <8473>
£µ. ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹(0270)¡¡¡¡ +4.82 ¡¡ËÌ³¤ÅÅ <9509> ¡¢ÅìÅÅ£È£Ä <9501> ¡¢ËÌÎ¦ÅÅ <9505>
£¶. ¹Û¶È(0252)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +4.71 ¡¡£Ë¡õ£Ï¥¨¥Ê¥¸ <1663> ¡¢£É£Î£Ð£Å£Ø <1605> ¡¢ÆüÅ´¹Û <1515>
£·. ¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È(0275)¡¡ +4.67 ¡¡¥»¥°¥¨£Ç <3968> ¡¢¥À¥Ö¥¹¥¿ <3925> ¡¢£Ó£Â£Ç <9984>
£¸. ¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È(0281)¡¡ +3.16 ¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê <8697> ¡¢¥¸¥§¥¤¥êー¥¹ <7187> ¡¢¤ß¤º¤Û¥êー¥¹ <8425>
£¹. ¥µー¥Ó¥¹¶È(0283)¡¡¡¡ +3.07 ¡¡¥¢¥ó¥Ó¥¹£È£Ä <7071> ¡¢¥±¥¢¥Í¥Ã¥È <2150> ¡¢£Æ£Æ£Ê <7092>
10. °åÌôÉÊ(0258)¡¡¡¡¡¡¡¡ +2.51 ¡¡»²Å·Ìô <4536> ¡¢¥Í¥¯¥»¥é <4565> ¡¢¥¨ー¥¶¥¤ <4523>
11. ÅÅµ¤µ¡´ï(0266)¡¡¡¡¡¡ +2.35 ¡¡¿·ÅÅ¸µ <6844> ¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯ <6920> ¡¢¥·¥ãー¥× <6753>
12. ¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ(0269)¡¡¡¡ +2.30 ¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ <7936> ¡¢¥ß¥º¥Î <8022> ¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー <7867>
13. ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº(0259)¡¡¡¡ +2.15 ¡¡ÆüËÜ¥³ー¥¯¥¹ <3315> ¡¢£Å£Î£Å£Ï£Ó <5020> ¡¢ÉÙ»ÎÀÐÌý <5017>
14. ¥´¥àÀ½ÉÊ(0260)¡¡¡¡¡¡ +1.90 ¡¡ÉÍ¥´¥à <5101> ¡¢Æ£¥³¥ó¥Ý <5121> ¡¢¥Õ¥³¥¯ <5185>
15. ·úÀß¶È(0253)¡¡¡¡¡¡¡¡ +1.79 ¡¡½»Í§ÎÓ <1911> ¡¢ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸ <6330> ¡¢ÅìÍÎ·ú <1890>
16. Á¡°ÝÀ½ÉÊ(0255)¡¡¡¡¡¡ +1.73 ¡¡¥Û¥®¥á¥Ç <3593> ¡¢¥æ¥Ë¥Á¥« <3103> ¡¢¥»ー¥ì¥ó <3569>
17. Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï(0267)¡¡¡¡ +1.56 ¡¡ÉðÂ¢ÀºÌ© <7220> ¡¢¥Æ¥£¥é¥É <7236> ¡¢ÂçÆ±¥á <7245>
18. ¶õ±¿¶È(0273)¡¡¡¡¡¡¡¡ +1.54 ¡¡£Á£Î£Á£È£Ä <9202> ¡¢£Ê£Á£Ì <9201>
19. ¾®Çä¶È(0277)¡¡¡¡¡¡¡¡ +1.28 ¡¡¥¼¥ó¥·¥ç£È£Ä <7550> ¡¢¥È¥ê¥Éー¥ë <3397> ¡¢£Æ¡õ£Ì£Ã <3563>
20. ³¤±¿¶È(0272)¡¡¡¡¡¡¡¡ +1.19 ¡¡Àîºêµ¥ <9107> ¡¢Í¹Á¥ <9101> ¡¢¾¦Á¥»°°æ <9104>
21. ÉÔÆ°»º¶È(0282)¡¡¡¡¡¡ +1.17 ¡¡ÃÏ¼ç <3252> ¡¢¥°¥Ã¥É¥³¥à£Á <3475> ¡¢¥°¥í¥Ð¥ë£Ì£Í <3486>
22. Å´¹Ý(0262)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +0.96 ¡¡¿·ÆüËÜÅÅ¹© <5563> ¡¢¥¨¥ó¥Ó¥×¥í <5698> ¡¢·ªËÜÅ´ <5602>
23. µ¡³£(0265)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +0.95 ¡¡ÌîÂ¼¥Þ¥¤¥¯¥í <6254> ¡¢±Á¸¶ <6361> ¡¢»°°æ³¤ÍÎ <6269>
24. ²½³Ø(0257)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +0.82 ¡¡£Ê£Ã£Õ <4975> ¡¢´ØÀ¾¥Ú <4613> ¡¢°ì¹©Ìô <4461>
25. ²·Çä¶È(0276)¡¡¡¡¡¡¡¡ +0.71 ¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª <8136> ¡¢¶ËÅìËÇ°× <8093> ¡¢Åì¥¨¥ì¥Ç¥Ð <2760>
26. ¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ(0261)¡¡ +0.51 ¡¡¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥¤¥ë <5288> ¡¢ÆüÅìËÂ <3110> ¡¢¥¬¥¤¥· <5333>
27. ÀºÌ©µ¡´ï(0268)¡¡¡¡¡¡ +0.41 ¡¡¥»¥¤¥³ー£Ç <8050> ¡¢Ä«Æü¥¤¥ó¥Æ¥¯ <7747> ¡¢¥ê¥º¥à <7769>
28. Î¦±¿¶È(0271)¡¡¡¡¡¡¡¡ +0.34 ¡¡À¾Éð£È£Ä <9024> ¡¢À¾Å´ <9031> ¡¢£Ê£ÒÅì³¤ <9022>
29. ¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ(0256)¡¡¡¡ -0.10 ¡¡ËÌ±Û¥³ー¥Ý <3865> ¡¢¥¶¡¦¥Ñ¥Ã¥¯ <3950> ¡¢ÆÃ¼ïÅì³¤ <3708>
30. ¶âÂ°À½ÉÊ(0264)¡¡¡¡¡¡ -0.12 ¡¡ÀîÅÄ¥Æ¥¯ <3443> ¡¢Åì¥×¥ì <5975> ¡¢Ê¸²½¥·¥ä¥¿ <5930>
31. ÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢(0274)¡¡¡¡ -0.37 ¡¡½ÂÂôÁÒ <9304> ¡¢Ãæ±ûÁÒ <9319> ¡¢½»Í§ÁÒ <9303>
32. ¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¶È(0251)¡¡ -0.55 ¡¡¥Û¥¯¥È <1379> ¡¢¥æ¥¥°¥Ë <1375> ¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í <1333>
33. ¿©ÎÁÉÊ(0254)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.63 ¡¡¥æー¥°¥ì¥Ê <2931> ¡¢¥ª¥¨¥Î¥ó£È£Ä <2533> ¡¢Ï»¹Ã¥Ð¥¿ <2266>
¢¨¾åµ¤Î¡Ø¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¡¡¾å°Ì3ÌÃÊÁ¡Ù¤Ï¡¢¶È¼ïÊÌ»Ø¿ô¤¬Á°½µÈæ¥×¥é¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï³ô²Á¾å¾ºÎ¨¤Î¾å°Ì3ÌÃÊÁ¡¢Á°½µÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï³ô²Á²¼ÍîÎ¨¤Î¾å°Ì3ÌÃÊÁ¤òµºÜ¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹