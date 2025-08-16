½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¡Û (8·î15Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î³ô²Á²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨8·î15Æü½ªÃÍ¤Î8·î8Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë²¼ÍîÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¤Àµ³ô²Á¤Ç»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,320ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ ²¼ÍîÎ¨(¡ó)¡¡³ô²Á¡¡ ¸ÄÊÌ¥Ë¥åー¥¹¡¿·è»»Â®Êó¡¿¥Æー¥Þ
£±. <5247> £Â£Ô£Í¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-37.1 ¡¡¡¡841¡¡ 4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤Ï65¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ
£². <4935> ¥ê¥Ù¥ë¥¿¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-36.5¡¡¡¡1948¡¡ £±～£¶·î´ü²¼¿¶¤ìÃåÃÏ¤ò·ùµ¤
£³. <260A> ¥ª¥ë¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-33.3¡¡¡¡¡¡10¡¡ Åì¾Ú¤¬¾å¾ìÇÑ»ß¤ò·èÄê
£´. <9330> ÍÈ±©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-29.5 ¡¡¡¡850¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
£µ. <6620> µÜ±Û£È£Ä¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-25.5¡¡¡¡1204¡¡
£¶. <3670> ¶¨Î©¾ðÊóÄÌ¿®¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-23.6¡¡¡¡2329¡¡
£·. <5337> ¥À¥ó¥Èー£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-23.5 ¡¡¡¡663¡¡ º£´ü·Ð¾ï¤òÀÖ»ú³ÈÂç¤Ë²¼Êý½¤Àµ
£¸. <387A> ¥Õ¥éー¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-23.0¡¡¡¡2801¡¡
£¹. <8995> À¿·úÀß¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-22.0 ¡¡¡¡679¡¡
10. <196A> £Í£Æ£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-20.8 ¡¡¡¡380¡¡ º£´ü·Ð¾ï¤Ï6¡ó¸º±×¤Ø
11. <2321> ¥½¥Õ¥È¥Õ¥í¥ó¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-20.2 ¡¡¡¡198¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
12. <4418> £Ê£Ä£Ó£Ã¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-19.7¡¡¡¡1011¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
13. <4488> £Á£É£é£î£ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-19.2¡¡¡¡3345¡¡ ¡Ø£Ç£Å£Î£É£Á£Ã¡Ù´ØÏ¢¤Çº£´ü½ãÍø±×¤ò²¼Êý½¤Àµ
14. <6562> ¥¸ー¥Ëー¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-18.8¡¡¡¡1265¡¡ £´～£¶·î´ü±Ä¶ÈÍø±×£µ£¹¡ó¸º
15. <281A> ¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¥Æ¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-18.8¡¡¡¡1478¡¡ ¾å´ü·Ð¾ï¤¬ÀÖ»úÅ¾Íî¤ÇÃåÃÏ¡¦4-6·î´ü¤ÏÀÖ»ú³ÈÂç
16. <3936> £Ç£×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-18.8 ¡¡¡¡182¡¡
17. <3625> ¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥à¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-18.4 ¡¡¡¡677¡¡ º£´ü·Ð¾ï¤Ï24¡ó¸º±×¡¢Á°´üÇÛÅö¤ò3±ßÁý³Û¡¦º£´ü¤â8±ß·ÑÂ³¤Ø
18. <4499> ¥¹¥Ôー¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-18.4¡¡¡¡1982¡¡ º£´ü±Ä¶ÈÂ»±×¤ò°ìÅ¾ÀÖ»ú¤Ë²¼Êý½¤Àµ
19. <6731> ¥Ô¥¯¥»¥é¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-18.3¡¡¡¡¡¡67¡¡
20. <7527> ¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥Õ¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-18.1¡¡¡¡¡¡59¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
21. <7886> ¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó£Í¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-17.9 ¡¡¡¡983¡¡ 4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤ÏÀÖ»úÅ¾Íî¤ÇÃåÃÏ
22. <6871> ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-17.3¡¡¡¡4390¡¡ Âè3»ÍÈ¾´ü¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï²¼Êý½¤Àµ¤Ø
23. <3655> ¥Ö¥ì¥¤¥ó£Ð¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-17.1¡¡¡¡1185¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
24. <253A> £Å£Ô£Ó¡¦£Ç¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-16.9¡¡¡¡1080¡¡
25. <7133> ¥Ò¥å¥¦¥¬¥×¥é¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-16.8¡¡¡¡1318¡¡ 4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤Ï32¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ
26. <4053> ¥µ¥ó¥¢¥¹¥¿¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-16.5 ¡¡¡¡459¡¡ º£´ü²¼Êý½¤Àµ¤ò·ùµ¤
27. <2134> ËÌÉÍ£Ã£Ð¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-16.5¡¡¡¡¡¡66¡¡
28. <7033> £Í£Ó£Ï£Ì¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-16.4¡¡¡¡1444¡¡ º£´üÍ½ÁÛ¤Î²¼Êý½¤Àµ¤ò·ùµ¤
29. <8107> ¥¥à¥é¥¿¥ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-16.4¡¡¡¡¡¡46¡¡
30. <3823> £×£È£Ä£Ã¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-16.2¡¡¡¡¡¡62¡¡
31. <9338> ¥¤¥ó¥Õ¥©£Ò¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-16.1¡¡¡¡2350¡¡ ¥¤¥ó¥Õ¥©£Ò¤Î£¶·îÃæ´Ö´ü¤Ï±Ä¶ÈÍø±×£²£¶¡óÁý¤â£´～£¶·î´ü¤Ç¤Ï±Ä¶È¸º±×
32. <6137> ¾®ÃÓ¹©¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-16.1¡¡¡¡1220¡¡
33. <3905> ¥Çー¥¿¥»¥¯¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-16.1¡¡¡¡2757¡¡ ¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤Ë·¸¤ëÈ¯¹ÔÅÐÏ¿½ñÄó½Ð¡¢Í½Äê³Û¤Î¾å¸Â780²¯±ß
34. <5258> £Ô£Í£Î¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-15.9 ¡¡¡¡444¡¡ 4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤ÏÀÖ»ú³ÈÂç¤ÇÃåÃÏ
35. <7135> £Ê¥¯¥é¥Õ¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-15.9 ¡¡¡¡217¡¡
36. <5029> ¥µー¥¯¥ì¥¤¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-15.7¡¡¡¡1112¡¡ ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¦¥¢¥ª¥é¥Ê¥¦»ö¶È¤È¤â¤ËÇä¾å¹â¤¬½çÄ´¤Ë¿ä°Ü
37. <4480> ¥á¥É¥ìー¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-15.5¡¡¡¡2704¡¡ À®Ä¹Åê»ñ¶Á¤£±～£¶·î´ü±Ä¶È¸º±×
38. <3189> £Á£Î£Á£Ð£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-15.3 ¡¡¡¡707¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
39. <6071> £É£Â£Ê¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-15.3 ¡¡¡¡769¡¡
40. <5240> £í£ï£î£ï£Á£É¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-15.2 ¡¡¡¡274¡¡ º£´ü·Ð¾ïÂ»±×¤òÀÖ»ú³ÈÂç¤Ë²¼Êý½¤Àµ
41. <6564> ¥ß¥À¥Ã¥¯£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-15.1¡¡¡¡1947¡¡
42. <9557> ¥¨¥¢¥¯¥í¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-14.9 ¡¡¡¡407¡¡ º£´ü·Ð¾ï¤Ï48¡ó¸º±×¤Ø
43. <4167> ¥³¥³¥Ú¥ê¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-14.7 ¡¡¡¡371¡¡ Èó³«¼¨¤À¤Ã¤¿º£´ü·Ð¾ï¤ÏÀÖ»úÅ¾Íî¤Ø
44. <4889> ¥ì¥Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-14.4¡¡¡¡2640¡¡ 4-6·î´ü(£±£Ñ)·Ð¾ï¤ÏÀÖ»ú³ÈÂç¤ÇÃåÃÏ
45. <3913> £Ç£ò£å£å£î£Â¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-14.4¡¡¡¡1058¡¡ £Ä£Ø¥µー¥Ó¥¹¹¥Ä´¤Çº£´üÍø±×Í½ÁÛ¤òÁý³Û½¤Àµ
46. <4978> ¥ê¥×¥í¥»¥ë¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-14.3 ¡¡¡¡186¡¡ £´-£¶·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤ÏÀÖ»ú³ÈÂç¤ÇÃåÃÏ
47. <4612> ÆüËÜ¥Ú£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-14.2¡¡¡¡1133¡¡ ¾åÈ¾´ü¶ÈÀÓ¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¤ä¤ä²¼¿¶¤ì
48. <1491> Ãæ³°¹Û¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-14.1¡¡¡¡¡¡55¡¡ 4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤Ï56¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ
49. <4783> £Î£Ã£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-14.0¡¡¡¡2550¡¡
50. <5138> ¥ê¥Ùー¥¹¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-13.9¡¡¡¡1240¡¡ 4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤Ï35¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ
