½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¡Û (8·î15Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î³ô²Á¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨8·î15Æü½ªÃÍ¤Î8·î8Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾å¾ºÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¤Àµ³ô²Á¤Ç»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,320ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ ¾å¾ºÎ¨(¡ó)¡¡³ô²Á¡¡ ¸ÄÊÌ¥Ë¥åー¥¹¡¿·è»»Â®Êó¡¿¥Æー¥Þ
£±. <5577> ¥¢¥¤¥Ç¥ßー¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡96.2¡¡¡¡1381¡¡ ¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤¬£±³ô£±£´£µ£°±ß¤Ç£Ô£Ï£Â¼Â»Ü¤Ø
£². <3077> ¥Û¥ê¥¤¥Õー¥É¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡95.2 ¡¡¡¡738¡¡ Globridge¤È¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë
£³. <5985> ¥µ¥ó¥³ー¥ë¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡87.3 ¡¡¡¡828¡¡ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹¥Ä´¤Ç¶ÈÀÓÂçÉýÁý³Û¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë
£´. <7615> µþÅÔÍ§Áµ£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡87.2 ¡¡¡¡176¡¡ 4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤Ï¹õ»úÉâ¾å¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á
£µ. <3997> £Ô¥ïー¥¯¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡81.7¡¡¡¡2479¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
£¶. <8105> ËÙÅÄ´ÝÀµ¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡78.4 ¡¡¡¡380¡¡ ÊÆ¥Ð¥Ã¥¯¥È£È£Ä»±²¼´ë¶È¤¬É®Æ¬³ô¼ç¤Ë
£·. <6029> ¥¢¥È¥é£Ç¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡77.2 ¡¡¡¡335¡¡ £¶·îÃæ´Ö´ü¤Î±Ä¶ÈÂ»±×¤¬¹õ»úÅ¾´¹
£¸. <4586> ¥á¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡69.4 ¡¡¡¡122¡¡
£¹. <2700> ÌÚÆÁ¿ÀÎÈ¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡48.1¡¡¡¡4880¡¡ £²£µÇ¯£±£²·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
10. <7071> ¥¢¥ó¥Ó¥¹£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡47.0 ¡¡¡¡772¡¡ ÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¼õÎÎ
11. <3526> °²¿¹¹©¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡43.4¡¡¡¡4130¡¡ ËÅÄ¹çÀ®¤Ë¤è¤ë£Ô£Ï£Â²Á³Ê£´£±£´£°±ß¤Ë¥µ¥ä´ó¤»
12. <7409> ¥¨¥¢¥í¥¨¥Ã¥¸¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡42.1¡¡¡¡4780¡¡ Ê©¥µ¥Õ¥é¥ó¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»ë
13. <6676> £Â£Õ£Æ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡41.8¡¡¡¡3595¡¡ ¾å¸Â£·¡¥£¸£¶¡ó¤Î¼«¼Ò³ôÇã¤¤¼Â»Ü¤ò¹¥´¶
14. <6227> £Á£É¥á¥«¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡41.3¡¡¡¡4755¡¡ £²£¶Ç¯£¶·î´ü±Ä¶ÈºÇ¹â±×¡¦ÁýÇÛÍ½ÁÛ
15. <2150> ¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡40.8¡¡¡¡1067¡¡ £Å£Ñ£Ô¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë£Ô£Ï£Â²Á³Ê£±£±£³£°±ß¤Ë¥µ¥ä´ó¤»
16. <4069> ¥Ö¥ëー¥ßー¥à¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡40.3¡¡¡¡1950¡¡ Âè£±»ÍÈ¾´ü·è»»¼õ¤±ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤Ø´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
17. <3814> ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡39.2 ¡¡¡¡142¡¡
18. <5587> ¥¤¥ó¥Ð£Ð£Æ¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡38.2¡¡¡¡1325¡¡ Âè£³»ÍÈ¾´ü±Ä¶È±×£²¡¥£±ÇÜ¤ÇÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á
19. <7814> ÆüËÜÁÏÈ¯£Ç¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡37.4 ¡¡¡¡746¡¡ ÆÃÊÌÇÛÅö¤Î¼Â»Ü¤ò¹¥´¶
20. <6574> ¥³¥ó¥ô¥¡¥Î¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡36.5¡¡¡¡1647¡¡ º££³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÎÂçÉýÁý³Û½¤Àµ¤ò¼õ¤±Êª¿§¿Íµ¤½¸Ãæ
21. <6193> ¥Ðー¥Á¥ã¥ì¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡35.5¡¡¡¡1045¡¡ ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¿·Àß¤ÈÂè£±»ÍÈ¾´ü±Ä¶ÈÀÖ»ú½Ì¾®¤ò¹¥´¶
22. <7906> ¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡35.3¡¡¡¡4180¡¡ £´～£¶·î±Ä¶È±×¤¬Ìó£¹³äÁý¤Ç²áµîºÇ¹â¿å½à¤Ë
23. <5034> ¥¦¥Í¥êー¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡34.2¡¡¡¡3555¡¡ º£´ü£²¥±¥¿¤ÎÁý¼ýÁý±×Í½ÁÛ¤ò¹¥´¶
24. <4594> ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ñ¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡33.8¡¡¡¡¡¡95¡¡
25. <3796> ¤¤¤¤À¸³è¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡33.3 ¡¡¡¡665¡¡
26. <9271> ÏÂ¿´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡32.9 ¡¡¡¡662¡¡ ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É£Í£Ä»ö¶È¹¥Ä´¤Ç£²£µÇ¯£±£²·î´üÍø±×Í½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
27. <1844> ÂçÀ¹¹©¶È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡32.7 ¡¡¡¡803¡¡ ²¼¿åÆ»´ØÏ¢
28. <7550> ¥¼¥ó¥·¥ç£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡32.5 ¡¡10485¡¡ Âè1»ÍÈ¾´ü¸º±×·è»»¤â»Ô¾ìÁÛÄê¤Û¤É¤ÏÍî¤Á¹þ¤Þ¤º
29. <6416> ·ËÀîÅÅµ¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡32.4 ¡¡¡¡957¡¡ £Í£Â£ÏÈ¯É½¤Ç£Ô£Ï£Â²Á³Ê£¹£¶£°±ß¤Ë¥µ¥ä´ó¤»
30. <176A> ¥ì¥¸¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡32.2¡¡¡¡2741¡¡ ÊÆ¥Ù¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÇã¼ýÊóÆ»¼õ¤±¡ÖËÜÆü¼èÄùÌò²ñ¤ËÉÕµÄ¡×¤È³«¼¨
31. <8136> ¥µ¥ó¥ê¥ª¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡31.3¡¡¡¡8149¡¡ Ê£¿ô¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀïÎ¬ÁÕ¸ù¤·£²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
32. <5870> ¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡31.1 ¡¡¡¡935¡¡ ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÎÁý³Û½¤Àµ¤È¥¤¥¨¥í¥Ï¥Ã¥È¤ÎÂç³ô¼çÉâ¾å¤òºàÎÁ»ë
33. <3691> ¥Ç¥¸¥×¥é¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡31.0¡¡¡¡1427¡¡ À¸À®AI´ØÏ¢
34. <3847> ¥Ñ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡29.9¡¡¡¡6820¡¡ ÂÀÊ¿ÍÎ¥»¥á¤¬£±³ô£¶£¸£µ£°±ß¤Ç£Ô£Ï£Â¼Â»Ü¤Ø
35. <7320> £Ó£ï£ì£ö£ö£ù¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡29.8¡¡¡¡2319¡¡ £²£µËü³ô¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤È¯É½¤È£²£¶Ç¯£¶·î´ü¼Â¼ÁÁýÇÛ¤ò¹¥´¶
36. <6538> ¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥¿¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡29.8 ¡¡¡¡279¡¡ Âè£±»ÍÈ¾´ü±Ä¶È±×£·£µ¡óÁý¤ÇÄÌ´ü·×²è¿ÊÄ½Î¨£´£°¡ó
37. <4316> ¥Óー¥Þ¥Ã¥×¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡29.4¡¡¡¡1145¡¡ ¥µ¥¤¥Ñ¥óÅç¤Ë¡Ø±§ÃèËÉ±ÒÄÌ¿®¸¦µæ½ê¡ÙÀßÎ©¤Ø
38. <8050> ¥»¥¤¥³ー£Ç¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡29.2¡¡¡¡5600¡¡ £²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÈÇ¯´ÖÇÛÅö·×²è¤ò¾åÊý½¤Àµ
39. <5998> ¥¢¥É¥Ð¥Í¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡28.0¡¡¡¡1079¡¡
40. <7138> £Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡26.9¡¡¡¡1322¡¡ ÁÏ¶È£²£°¼þÇ¯µÇ°¤ÎÆÃÊÌ³ô¼çÍ¥ÂÔ¼Â»Ü¤Ø
41. <5706> »°°æ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡26.4¡¡¡¡8461¡¡ º£´ü¾åÊý½¤Àµ¤ò¹¥´¶
42. <9339> ¥³ー¥Á¥¨¥£¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡26.4¡¡¡¡1322¡¡
43. <3968> ¥»¥°¥¨£Ç¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡26.3 ¡¡¡¡653¡¡ ¾ÊÄ£¸þ¤±¼õÃí¹¥Ä´¤Ç£²£µÇ¯£±£²·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
44. <7082> ¥¸¥â¥Æ¥£ー¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡25.4¡¡¡¡1330¡¡ ¿·µ¬½ÐÅ¹¤È´ûÂ¸Å¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ç£´～£¶·î´ü±Ä¶È±×£²£³¡óÁý
45. <2607> ÉÔÆóÀ½Ìý¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡24.1¡¡¡¡3477¡¡ Âè1»ÍÈ¾´ü·è»»¼õ¤±¤Æ²áÅÙ¤Ê·Ù²ü´¶¤Ï¸åÂà¤Ø
46. <3842> ¥Í¥¯¥¹¥¸¥§¥ó¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡23.2¡¡¡¡1178¡¡
47. <5843> ¥¤¥ó¥·¥å¥¢¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡22.7¡¡¡¡3330¡¡ ÄÌ´üÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤ÀµµÚ¤Ó´üËöÇÛÅö¤ÎÁýÇÛ¤òÈ¯É½
48. <4584> ¥¥Ã¥º¥Ð¥¤¥ª¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡22.5 ¡¡¡¡321¡¡ Âè£±»ÍÈ¾´ü±Ä¶È¤Ï£±²¯£¸£´£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤ËÉâ¾å
49. <9218> £Í£È£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡22.2 ¡¡¡¡843¡¡ £²£µÇ¯£±£²·îËö»þÅÀ¤Î³ô¼ç¤«¤é³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò¿·Àß
50. <4222> »ù¶Ì²½¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡22.2 ¡¡¡¡722¡¡ £´～£¶·î´üÇä¾å¹â¤Ï£µ¡¥£²ÇÜ²½¤ÇÃ»´ü»ñ¶â¤Î¹¶Àª²ÃÂ®
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹