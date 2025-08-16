「明日から7連休」という最高な気分の夜、自分へのご褒美として作ったご飯が「最高じゃねえか」「反則過ぎる組み合わせ」「こういう食べ方ができるのが自炊の醍醐味」とSNSの胃袋をつかんでいる。



【写真】量がやばいっ！「明日から7連休」なので作ったご褒美カルパッチョ

8月7～13日まで7連休だったXユーザーの「R」（@yarukinasu1005）さん。前日の6日夜、自身のXに「明日から7連休なので、ご褒美カルパッチョ」とつづって投稿した写真がバズった。大皿いっぱいに盛られているのはサーモンとホタテの貝柱。味付けはオリーブオイルとポン酢をベースに、クレイジーソルト、ブラックペッパー、レモン汁、酢で仕上げた。「明日から7連休」という最高のテンションのもと、欲望のままぜいたくに作った逸品だ。



ネットでは「マジかすげえ！最高じゃねえか」「食べたいっす」「反則過ぎる組み合わせ」「久しぶりにまじりっけなし正真正銘のただただ羨ましいという感情を抱いた」「クレイジーソルトは正義」「こういう食べ方ができるのが自炊の醍醐味だよね」など反響多数。約18万件の「いいね」が寄せられている。



ぜいたくの極みに見えるが「全部半額で買っているので1000円ぐらいなんですよ（調味料除く）」とRさんは意外な事実を明かした。「何度か同じレシピで作っているので美味しかったです」と舌鼓を打ち、一晩でぺろりと完食したという。



なお、今回以外にも多種多様なカルパッチョを作り、Xで公開しているRさん。「（カルパッチョが）好きなのもあるんですが、元々よく作っているのは、とにかく作るのが楽なんです。切ってタレを作ってかけるだけなんで！」と調理の手軽さが魅力的なようだ。



面倒な部分もある「自炊」だが、思うがままに大胆な調理ができることはひとつの魅力かもしれない。



（よろず～ニュース・藤丸 紘生）