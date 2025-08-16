「広島１−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）

見せ場の少なかった試合を決して無駄にはしない。広島のドラフト１位・佐々木泰内野手が自己最長に並ぶ３試合連続安打をマーク。「（安打以外の打席も）自分の形で凡退できた。そういう打席を積み重ねていけば、おのずと結果もついてくる」と大粒の汗を拭った。

「７番・三塁」で３試合連続のスタメン出場。三回先頭で迎えた第１打席で高梨のフォークを中前に運んだ。追い込まれていたこともあり、コンタクトを意識したようなスイングで放った一打。「追い込まれてから振りすぎないというの意識して（打席に）入った」と対応力の高さを見せた。

七回の第３打席は荘司の前に左飛に倒れるも、泳ぎながら持ち味の高い放物線を描いた。「もう少しフィジカルが強くなれば、我慢できていい打球が打てるかなと思う。だんだん打ち方が見えてきた」と凡退の内容にも納得。「１打席１打席を積み重ねていきたい」と前を向いた。

１２日に１軍復帰を果たしてから即スタメン起用されるなど、首脳陣からの期待は高い。「チャンスをいただいてる以上、チームが勝つためにやるのが一番。その中で課題が１打席ずつ出ている。次につなげていけるように」と佐々木。ルーキーにとって試合に出続けることが何よりも経験になる。走攻守全てでレベルアップするため、１軍の舞台に食らいついていく。