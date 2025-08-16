¡Ú»ñ»º21²¯±ß¡¦89ºÐ¤Î¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Û¡ÖÉé¤±Â³¤±¤ëÅê»ñ²È¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ÈNG½¬´·¡É¤È¤Ï¡©
¡Ö¤³¤Î³ô¡¢´«¤á¤Æ¤¤¿»þÅÀ¤Ç¥À¥á¡×¤ÈÂ¨ÃÇ¤¹¤ëÅê»ñ²È¤ÎÍýÍ³
¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡×¤ÈÏÃÂê¡ª 1936Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ11Ç¯¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤Ë4¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹â¹»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤³¤Ç¤ªµÒ¤À¤Ã¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤È³ô¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¡¢4¤Ä¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç¤Ï10²¯±ß¤¢¤Ã¤¿»ñ»º¤¬2²¯±ß¤Ë¤Þ¤Ç·ã¸º¡£¤·¤«¤·¤¢¤ì¤«¤é70Ç¯¡¢89ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»ñ»º¤Ï21²¯±ß°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢·î6²¯±ß¤òÇäÇã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆü¡¹Áê¾ì¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±£¤·¤´¤È¤Ê¤·¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤«¤éÅê»ñË¡¤Þ¤ÇÁ´Éô½ñ¤¤¤¿ÏÃÂê¤Î½ñ¡Ø87ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡¡»ñ»º18²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖÅê»ñ½Ñ¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
Ãæ¾®·¿³ô¤Ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
Ãæ¾®·¿³ô¤Ë¤Ïµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬¤¢¤Þ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤ÎÊÝÍÌÃÊÁ¤Ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¤äÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¡¢ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ¡´ØÅê»ñ²È¤È¤ÎÀï¤¤¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤
»ä¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¿Í´Ö¤Ë·Ð¸³¤äµ»½Ñ¤Ç¤ÏÉé¤±¤ëµ¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤ÎÊÝÍÌÃÊÁ¤ÏÃæ¾®·¿³ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈÄ¤ò¸«¤Æ½ÐÍè¹â¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤êÉÔ¼«Á³¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö¤è¡¼¤·¡¢Éé¤±¤Ø¤ó¤¾¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÀïÎ¬¤òÃÎ¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÆÃÄ§¡
¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë
µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ï¡¢±¿ÍÑ¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÃ»´üÅª¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¸ÜµÒ¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð1Ç¯¤º¤Ã¤ÈÀ®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¿ô¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢À®²Ì¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Íø±×¤ËÉÒ´¶¤Ê¸ÜµÒ¤Ë¤¹¤°¤ËÍÂ¤±ÂØ¤¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤ÏÃ»´üÅª¤ËÍø±×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤±¤É¡¢¤¢¤È¿ôÇ¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
µ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÆÃÄ§¢
ÆâÉô¤Ç¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë
¸ÜµÒ¤ÎÂç»ö¤Ê»ñ»º¤òÍÂ¤«¤ë°Ê¾å¡¢±¿ÍÑÀïÎ¬¤òºÙ¤«¤¯·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¸ÜµÒ¤â»ñ»º¤òÍÂ¤±¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤á¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤Ë³°¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤Ë¤ÏÅê»ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤ëÌÃÊÁ¤ä¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÌÃÊÁ¤ÏÁªÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÆÃÄ§£
¾®·¿³ô¤Î²óÅ¾ÇäÇã¤Ï¤·¤Ê¤¤
µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂç·¿³ô¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¡£
Î®Æ°À¤Î¾®¤µ¤Ê¾®·¿³ô¤ò²óÅ¾ÇäÇã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤µ¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìµ¤¤ËÃíÊ¸¤·¤Æ¤â¤È¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÇã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤ÎÂç¤¤ÊÇäÇã³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ô²Á¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã»´üÇäÇã¤ò¤¹¤ë¤¦¤Þ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÆÃÄ§¤
ËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ï¸ø³«¤·¤Ê¤¤
¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤¬¤Ê¤¼¿ä¾©ÌÃÊÁ¤Ê¤É¤òÏÃ¤¹¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¤½¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡×°Ê³°¤ËÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¡£ÍýÍ³¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾Ú·ô²ñ¼Ò¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÎÆâ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éÂç´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤è¡£´ðËÜÅª¤ËÈà¤é¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢¡ÖÆ£ËÜ¤µ¤ó¡¢¤³¤Î³ôÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³ô¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¥À¥á¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÍø±×¤¬½Ð¤ë³ô¤Ê¤éÌÛ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬Çã¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤ÆÌÙ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´«¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤Ç»ä¤Ïµ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Â¾¿Í¤Î¤ª´«¤á¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
