「この選手は凄まじい！」日本の18歳逸材がフランスでプロ初ゴール！衝撃の２得点に現地は熱狂！「本物の戦士だ」「一人で３トップの仕事を全てやってのけた」
今夏にイングランド２部のサウサンプトンからフランス３部のヴァランシエンヌへレンタル移籍したFW高岡伶颯が、新天地初ゴールを含む２得点を挙げた。
現地時間８月15日に行われた第２節のル・ピュイ・フット 43 オーベルニュ戦で、後半頭から途中出場した18歳は、スコアレスで迎えた71分、味方のシュートを相手DFがブロックしたところに詰めて、ダイレクトシュートで先制ゴールを決める。
この“プロ初ゴール”で波に乗ったストライカーは、１−１とされた直後の75分、得意の裏抜けから豪快なショットでネットを揺らし、決勝点を奪ってみせた。
２ー１勝利の立役者となった日本の若武者に、現地のファンは熱狂。SNS上では次のような声が挙がった。
「メルシー、タカオカ！」
「この選手は凄まじい！」
「タカオカは絶好調だった」
「日本人の素晴らしいプレー」
「我々の小さなフォワードはすべてのボールで戦っている。今晩、彼は自分のポジションを勝ち取った。本物の戦士だ」
「彼一人で３トップの仕事を全てやってのけた」
今年３月に卒業した日章学園では超高校級のストライカーとして注目を浴びた高岡。その実力の片鱗を見せる大活躍だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の18歳がフランスでプロ初ゴール＆豪快弾
