¡Öread the room¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡ÖÉô²°¤òÆÉ¤à¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öread the room¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤à¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉ½¸½¤È¤·¤Æ¡¢¡Öcatch a vibe¡×¡á¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤«¤à¡×¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖYou'll need to learn to read the room to avoid embarrassing yourself with an inappropriate comment.¡×
¡ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ò³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô